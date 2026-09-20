Казахстанский каратист Жоламан Бигабыл стал чемпионом Азиатских игр
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Казахстанский каратист Жоламан Бигабыл принес сборной страны третью золотую медаль на XX летних Азиатских играх в Аичи-Нагое, сообщает Zakon.kz.
В финале соревнований по каратэ в дисциплине кумитэ в весовой категории до 55 кг Бигабыл встретился с Х. Халимовым из Узбекистана. Казахстанец уверенно выиграл решающий поединок со счетом 9:1 и стал чемпионом Азиатских игр.
Каратэ WKF развивается в 20 регионах Казахстана. Этим видом спорта занимаются более 77 тыс. человек, около 25 тыс. из них – женщины. Подготовкой спортсменов занимаются порядка 600 тренеров, в том числе 140 – в сельской местности.
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