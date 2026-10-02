Таеквондист Толеулес добыл для Казахстана историческое "золото" на Азиаде
Фото: telegram/DRSQazaqstan
Представитель сборной Казахстана по таеквондо Тамерлан Толеулес стал чемпионом XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония). Это 12-я золотая награда наших атлетов на нынешних Играх, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 58 кг и в финальном поединке был сильнее посланца Филиппин – Барбосы, что в итоге обернулось чемпионским титулом для Тамерлана.
Эта награда стала 12-й золотой для сборной Казахстана на нынешних Азиатских играх.
Тамерлан уверенно прошел турнирную дистанцию и в решающей битве подтвердил высокий уровень отечественной школы таеквондо.
Также нужно подчеркнуть, что Толеулес первым добыл для страны историческую золотую награду в таеквондо.
Тем самым атлеты казахстанской дружины 2 октября завоевали сразу три медали высшего достоинства, две из них в активе боксеров Торехана Сабырхана и Айбека Оралбая.
XX летние Азиатские игры в Аичи-Нагое завершатся 4 октября.
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