Таеквондист Толеулес добыл для Казахстана историческое "золото" на Азиаде

Представитель сборной Казахстана по таеквондо Тамерлан Толеулес стал чемпионом XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония). Это 12-я золотая награда наших атлетов на нынешних Играх, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 58 кг и в финальном поединке был сильнее посланца Филиппин – Барбосы, что в итоге обернулось чемпионским титулом для Тамерлана.

Эта награда стала 12-й золотой для сборной Казахстана на нынешних Азиатских играх.

Тамерлан уверенно прошел турнирную дистанцию и в решающей битве подтвердил высокий уровень отечественной школы таеквондо.

Также нужно подчеркнуть, что Толеулес первым добыл для страны историческую золотую награду в таеквондо.

Тем самым атлеты казахстанской дружины 2 октября завоевали сразу три медали высшего достоинства, две из них в активе боксеров Торехана Сабырхана и Айбека Оралбая.

XX летние Азиатские игры в Аичи-Нагое завершатся 4 октября.