Казахстан завоевал четвертое "золото" Азиатских игр
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Софья Берульцева принесла сборной Казахстана четвертое "золото" в первый соревновательный день XX летних Азиатских игр в Аичи-Нагое, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская каратистка стала чемпионкой в дисциплине кумитэ в весовой категории свыше 68 кг. Для Берульцевой это второе подряд "золото" Азиатских игр – ранее она победила в этой же категории на Играх в Ханчжоу.
Берульцева также является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.
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