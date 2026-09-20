Казахстан завоевал четвертое "золото" Азиатских игр

Софья Берульцева принесла сборной Казахстана четвертое "золото" в первый соревновательный день XX летних Азиатских игр в Аичи-Нагое, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская каратистка стала чемпионкой в дисциплине кумитэ в весовой категории свыше 68 кг. Для Берульцевой это второе подряд "золото" Азиатских игр – ранее она победила в этой же категории на Играх в Ханчжоу.

Берульцева также является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

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