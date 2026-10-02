Эльмира Сыздыкова взяла "серебро" Азиатских игр-2026

Казахстанская спортсменка Эльмира Сыздыкова стала серебряным призером Азиатских игр 2026 года, проходящих в Аичи и Нагое (Япония). В финале весовой категории до 76 кг наша соотечественница встретилась с представительницей Японии Юкой Кагами, сообщает Zakon.kz.

Схватка завершилась со счетом 5:1 в пользу японской спортсменки.

Таким образом, Эльмира Сыздыкова завершила выступление на Азиатских играх с серебряной медалью.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, это вторая медаль Эльмиры Сыздыковой на Азиатских играх. До этого она завоевала "бронзу" на Играх 2018 года в Джакарте.

Ранее сообщалось, что Казахстан поднялся на строчку выше в медальном зачете Азиады-2026.