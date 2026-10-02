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Спорт

Эльмира Сыздыкова взяла "серебро" Азиатских игр-2026

Эльмира Сыздыкова взяла серебро Азиатских игр-2026, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 18:12 Фото: Нургали Жумагазы
Казахстанская спортсменка Эльмира Сыздыкова стала серебряным призером Азиатских игр 2026 года, проходящих в Аичи и Нагое (Япония). В финале весовой категории до 76 кг наша соотечественница встретилась с представительницей Японии Юкой Кагами, сообщает Zakon.kz.

Схватка завершилась со счетом 5:1 в пользу японской спортсменки.

Таким образом, Эльмира Сыздыкова завершила выступление на Азиатских играх с серебряной медалью.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, это вторая медаль Эльмиры Сыздыковой на Азиатских играх. До этого она завоевала "бронзу" на Играх 2018 года в Джакарте.

Ранее сообщалось, что Казахстан поднялся на строчку выше в медальном зачете Азиады-2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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