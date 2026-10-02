От борьбы до водного поло: где ждать медалей Казахстана 3 октября 2026 года

Фото: Никита Басов

Пресс-служба НОК РК представила расписание выступлений казахстанских спортсменов на 3 октября. В этот день казахстанцы поборются за медали в борьбе, дзюдо, джиу-джитсу, таеквондо, художественной гимнастике, брейкинге и других видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Мужская сборная Казахстана по водному поло сыграет в финале Азиатских игр. Время указано по Астане. Как уточняется, представленные данные могут измениться. Вид спорта: Регби-7, мужчины. Матч за 9-12-е места Кто: Казахстан – Сингапур

Во сколько: 05:00

Следующий матч: Казахстан – Таиланд, 11:15 Вид спорта: Таеквондо WT, мужчины. До 68 кг Кто: Самирхон Абабакиров

Во сколько: 05:12 Вид спорта: Таеквондо WT, мужчины. Свыше 80 кг Кто: Бейбарыс Каблан

Во сколько: с 05:12 Вид спорта: Таеквондо WT, женщины. До 57 кг Кто: Тогжан Казнабек

Во сколько: с 05:12 Вид спорта: Таеквондо WT, женщины. Свыше 67 кг Кто: Назым Махмутова

Во сколько: с 05:12 Вид спорта: Конный спорт. Индивидуальный конкур, финал Кто: Ксения Баталова, Раиса Соколенко, Олег Соколенко, Нурила Турисбекова

Во сколько: 05:30 Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 85 кг Кто: Мерей Кабдуллаев, Али Иманвердиев

Во сколько: с 05:45 Вид спорта: Джиу-джитсу, женщины. До 63 кг Кто: Ажар Салыкова, Мариан Журавлева

Во сколько: с 05:45 Вид спорта: Регби-7, женщины. Матч за 5-8-е места Кто: Казахстан – Малайзия

Во сколько: 06:15 Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, юноши, финал Кто: Илья Иванов

Во сколько: 06:30 Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, девушки, финал Кто: Таисия Ильина

Во сколько: 06:30 Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 57 кг Кто: Нурданат Айтанов

Во сколько: с 06:30 Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 74 кг Кто: Нуркожа Кайпанов

Во сколько: с 06:30 Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 97 кг Кто: Ризабек Айтмухан

Во сколько: с 06:30 Вид спорта: Женская борьба. До 53 кг Кто: Шугыла Омирбек

Во сколько: с 06:30 Вид спорта: Женская борьба. До 57 кг Кто: Нилуфар Раимова

Во сколько: с 06:30 Вид спорта: Дзюдо. Командный турнир Кто: Казахстан

Во сколько: 07:00 Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье, финал Кто: Айбота Ертайкызы, Акмарал Ерекешева

Во сколько: 09:00 Вид спорта: Брейкинг, мужчины Кто: Амир Закиров

Во сколько: 11:04 Вид спорта: Волейбол, мужчины. Матч за 11-12-е места Кто: Казахстан – Индонезия

Во сколько: 12:00 Вид спорта: Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал Кто: Жасмин Жунусбаева, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская

Во сколько: 15:00 Вид спорта: Водное поло, мужчины. Финал Кто: Казахстан – Япония

о сколько: 15:00 Ранее сообщалось, что Эльмира Сыздыкова взяла "серебро" Азиатских игр-2026.

Поделитесь новостью