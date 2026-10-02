От борьбы до водного поло: где ждать медалей Казахстана 3 октября 2026 года
Мужская сборная Казахстана по водному поло сыграет в финале Азиатских игр.
Время указано по Астане. Как уточняется, представленные данные могут измениться.
Вид спорта: Регби-7, мужчины. Матч за 9-12-е места
- Кто: Казахстан – Сингапур
- Во сколько: 05:00
- Следующий матч: Казахстан – Таиланд, 11:15
Вид спорта: Таеквондо WT, мужчины. До 68 кг
- Кто: Самирхон Абабакиров
- Во сколько: 05:12
Вид спорта: Таеквондо WT, мужчины. Свыше 80 кг
- Кто: Бейбарыс Каблан
- Во сколько: с 05:12
Вид спорта: Таеквондо WT, женщины. До 57 кг
- Кто: Тогжан Казнабек
- Во сколько: с 05:12
Вид спорта: Таеквондо WT, женщины. Свыше 67 кг
- Кто: Назым Махмутова
- Во сколько: с 05:12
Вид спорта: Конный спорт. Индивидуальный конкур, финал
- Кто: Ксения Баталова, Раиса Соколенко, Олег Соколенко, Нурила Турисбекова
- Во сколько: 05:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 85 кг
- Кто: Мерей Кабдуллаев, Али Иманвердиев
- Во сколько: с 05:45
Вид спорта: Джиу-джитсу, женщины. До 63 кг
- Кто: Ажар Салыкова, Мариан Журавлева
- Во сколько: с 05:45
Вид спорта: Регби-7, женщины. Матч за 5-8-е места
- Кто: Казахстан – Малайзия
- Во сколько: 06:15
Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, юноши, финал
- Кто: Илья Иванов
- Во сколько: 06:30
Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, девушки, финал
- Кто: Таисия Ильина
- Во сколько: 06:30
Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 57 кг
- Кто: Нурданат Айтанов
- Во сколько: с 06:30
Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 74 кг
- Кто: Нуркожа Кайпанов
- Во сколько: с 06:30
Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 97 кг
- Кто: Ризабек Айтмухан
- Во сколько: с 06:30
Вид спорта: Женская борьба. До 53 кг
- Кто: Шугыла Омирбек
- Во сколько: с 06:30
Вид спорта: Женская борьба. До 57 кг
- Кто: Нилуфар Раимова
- Во сколько: с 06:30
Вид спорта: Дзюдо. Командный турнир
- Кто: Казахстан
- Во сколько: 07:00
Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье, финал
- Кто: Айбота Ертайкызы, Акмарал Ерекешева
- Во сколько: 09:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины
- Кто: Амир Закиров
- Во сколько: 11:04
Вид спорта: Волейбол, мужчины. Матч за 11-12-е места
- Кто: Казахстан – Индонезия
- Во сколько: 12:00
Вид спорта: Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал
- Кто: Жасмин Жунусбаева, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская
- Во сколько: 15:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Финал
- Кто: Казахстан – Япония
- о сколько: 15:00
Ранее сообщалось, что Эльмира Сыздыкова взяла "серебро" Азиатских игр-2026.