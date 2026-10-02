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Спорт

От борьбы до водного поло: где ждать медалей Казахстана 3 октября 2026 года

От борьбы до водного поло: где ждать медалей Казахстана 3 октября 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 00:42 Фото: Никита Басов
Пресс-служба НОК РК представила расписание выступлений казахстанских спортсменов на 3 октября. В этот день казахстанцы поборются за медали в борьбе, дзюдо, джиу-джитсу, таеквондо, художественной гимнастике, брейкинге и других видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Мужская сборная Казахстана по водному поло сыграет в финале Азиатских игр.

Время указано по Астане. Как уточняется, представленные данные могут измениться.

Вид спорта: Регби-7, мужчины. Матч за 9-12-е места

  • Кто: Казахстан – Сингапур
  • Во сколько: 05:00
  • Следующий матч: Казахстан – Таиланд, 11:15

Вид спорта: Таеквондо WT, мужчины. До 68 кг

  • Кто: Самирхон Абабакиров
  • Во сколько: 05:12

Вид спорта: Таеквондо WT, мужчины. Свыше 80 кг

  • Кто: Бейбарыс Каблан
  • Во сколько: с 05:12

Вид спорта: Таеквондо WT, женщины. До 57 кг

  • Кто: Тогжан Казнабек
  • Во сколько: с 05:12

Вид спорта: Таеквондо WT, женщины. Свыше 67 кг

  • Кто: Назым Махмутова
  • Во сколько: с 05:12

Вид спорта: Конный спорт. Индивидуальный конкур, финал

  • Кто: Ксения Баталова, Раиса Соколенко, Олег Соколенко, Нурила Турисбекова
  • Во сколько: 05:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины. До 85 кг

  • Кто: Мерей Кабдуллаев, Али Иманвердиев
  • Во сколько: с 05:45

Вид спорта: Джиу-джитсу, женщины. До 63 кг

  • Кто: Ажар Салыкова, Мариан Журавлева
  • Во сколько: с 05:45

Вид спорта: Регби-7, женщины. Матч за 5-8-е места

  • Кто: Казахстан – Малайзия
  • Во сколько: 06:15

Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, юноши, финал

  • Кто: Илья Иванов
  • Во сколько: 06:30

Вид спорта: Парусный спорт. Dinghy, девушки, финал

  • Кто: Таисия Ильина
  • Во сколько: 06:30

Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 57 кг

  • Кто: Нурданат Айтанов
  • Во сколько: с 06:30

Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 74 кг

  • Кто: Нуркожа Кайпанов
  • Во сколько: с 06:30

Вид спорта: Вольная борьба, мужчины. До 97 кг

  • Кто: Ризабек Айтмухан
  • Во сколько: с 06:30

Вид спорта: Женская борьба. До 53 кг

  • Кто: Шугыла Омирбек
  • Во сколько: с 06:30

Вид спорта: Женская борьба. До 57 кг

  • Кто: Нилуфар Раимова
  • Во сколько: с 06:30

Вид спорта: Дзюдо. Командный турнир

  • Кто: Казахстан
  • Во сколько: 07:00

Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье, финал

  • Кто: Айбота Ертайкызы, Акмарал Ерекешева
  • Во сколько: 09:00

Вид спорта: Брейкинг, мужчины

  • Кто: Амир Закиров
  • Во сколько: 11:04

Вид спорта: Волейбол, мужчины. Матч за 11-12-е места

  • Кто: Казахстан – Индонезия
  • Во сколько: 12:00

Вид спорта: Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал

  • Кто: Жасмин Жунусбаева, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская
  • Во сколько: 15:00

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Финал

  • Кто: Казахстан – Япония
  • о сколько: 15:00

Ранее сообщалось, что Эльмира Сыздыкова взяла "серебро" Азиатских игр-2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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