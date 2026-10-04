Азиатские игры завершились в Японии

В японской Нагое состоялась церемония закрытия XX летних Азиатских игр. Сборная Казахстана завершила соревнования с 84 медалями и заняла восьмое место в общекомандном зачете, сообщает Zakon.kz.

Церемония прошла на стадионе Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Флаг Казахстана на закрытии Игр вынесла 16-летняя Акмарал Ерекешева – чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике.

Фото: НОК РК

В Азиатских играх приняли участие около 11 тысяч спортсменов из 45 стран. Они разыграли 469 комплектов медалей. Казахстан представляли 558 спортсменов в 35 видах спорта. На их счету 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых наград.

Фото: НОК РК

Азиатские игры прошли в Японии в третий раз. Ранее страна принимала соревнования в Токио в 1958 году и Хиросиме в 1994-м.

Следующие Азиатские игры состоятся с 4 по 19 ноября 2030 года в Дохе. Столица Катара примет соревнования во второй раз.

Ранее стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина после вылета с WTA-1000 в Пекине.