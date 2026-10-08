Рыбакина опубликовала первый пост после провала на пекинском "Мастерсе"

Первая ракетка мира и трехкратная чемпионка турниров Большого шлема Елена Рыбакина выставила первый пост после сенсационного поражения от 118-й ракетки мира на старте турнира WTA 1000 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Как известно, 3 октября чемпионка US Open 2026 потерпела неудачу в матче второго круга "Мастерса" в Пекине, уступив 118-й ракетке мира Алине Чараевой из Армении.

Это поражение стало первым для казахстанки после триумфа на кортах Нью-Йорка и звания лидера рейтинга WTA.

"До следующего раза, Пекин". Елена Рыбакина

После встречи с Чараевой Елена Рыбакина выпустила заявление, что пропускает следующий китайский турнир, который был запланирован в Ухане, с 12 по 18 октября.

Сейчас никто не может подтвердить, на каких состязаниях теперь может появиться первая ракетка мира.

После Уханя следуют турниры WTA 500 в Нингбо (Китай) и Токио (Япония).

И напоследок Рыбакину ждут на Итоговом турнире года в Индиан Уэллсе (США), где она является действующей чемпионкой и должна защищать свои очки.