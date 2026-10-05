Месси прилетел в Аргентину на прощальный матч за сборную

5 октября знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл на тренировочную базу своей сборной, чтобы начать подготовку к последнему матчу в майке ее действующего игрока, сообщает Zakon.kz.

39-летний капитан американского ФК "Интер Майами" недавно объявил о завершении карьеры в сборной, где он выступал с 2005 года.

За этот период он добился невероятных успехов в майке главной команды страны. Четыре года назад в Катаре он привел Аргентину к золотым медалям мундиаля-2022.

А совсем недавно он со своими коллегами завоевал "серебро" ЧМ-2026 в США.

После американского мирового первенства и смерти своего отца Месси решил не продолжать выступления в сборной.

Его прощальный матч в составе "альбиселесте" пройдет 7 октября, на стадионе "Монументаль" (Буэнос-Айрес) против команды Бенина.