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Спорт

Месси прилетел в Аргентину на прощальный матч за сборную

Футбол Завершение Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:35 Фото: Instagram/afaseleccion
5 октября знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл на тренировочную базу своей сборной, чтобы начать подготовку к последнему матчу в майке ее действующего игрока, сообщает Zakon.kz.

39-летний капитан американского ФК "Интер Майами" недавно объявил о завершении карьеры в сборной, где он выступал с 2005 года.

За этот период он добился невероятных успехов в майке главной команды страны. Четыре года назад в Катаре он привел Аргентину к золотым медалям мундиаля-2022.

А совсем недавно он со своими коллегами завоевал "серебро" ЧМ-2026 в США.

После американского мирового первенства и смерти своего отца Месси решил не продолжать выступления в сборной.

Его прощальный матч в составе "альбиселесте" пройдет 7 октября, на стадионе "Монументаль" (Буэнос-Айрес) против команды Бенина.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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