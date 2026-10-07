Какими трогательными моментами запомнился прощальный матч Месси в сборной

Прошедшая ночь будет одной из самых памятных в истории аргентинского футбола, так как свой прощальный матч в составе своей сборной сыграл легендарный нападающий Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Естественно, подобное событие не оставило равнодушным ни одного из миллионов фанатов знаменитого аргентинского футболиста по всему миру.

В родном его городе Росарио жители устроили масштабный праздник в честь его прощального матча за национальную команду.

До старта товарищеской игры с командой Бенина вертолет пронес огромную футболку с номером 10. Полет проходил над набережной реки Парана и другими знаковыми местами города.

На главной площади Росарио у Национального монумента установили 30-метровую копию формы с надписью Gracias. Для ночной проекции установили четыре осветительные башни, которые транслировали кадры голов и ключевых моментов карьеры Месси в сборной.

В день матча в парке Heroe de Malvinas, расположенном в паре кварталов от дома, где вырос Месси, установили 24-метровый экран для прямой трансляции.

В преддверии прощального матча Месси на тренировочной базе Ассоциации футбола Аргентины сам герой был удостоен дипломом и медалью почетной докторской степени университета Буэнос-Айреса.

"Я и представить не мог, что у меня будет что-то подобное. То, что не имеет никакого отношения к футболу и ко всему, чего я добился в спорте. Получить такое признание, возможность сказать, что я – почетный доктор, повод для гордости". Лионель Месси

Нападающий не смог сдержать эмоций за несколько часов до своей последней игры в футболке национальной сборной.

А сам стадион "Монументаль", вмещающий около 85 тыс. зрителей, где проходило торжество, оказался полностью заполнен болельщиками.

Цена билетов на этот матч начинались от 52 евро за стоячие места и до 284 евро за центральные трибуны, а детские билеты стоили около 17 евро. У перекупщиков стоимость взлетела до 1000 евро. Ажиотаж оказался настолько высок, что все билеты были раскуплены менее чем за 2 часа.

Капитан аргентинской сборной также получил очень много писем с разных уголков света, среди которых были и звезды мирового футбола.

"Какое удовольствие и какая радость быть частью твоей истории с первого дня, брат. Ты заставил нас так улыбаться и наслаждаться футболом. Твое имя вписано в историю твоей страны, всего мира. Только мы знаем ту радость, которую испытали, осуществив мечту детства, представлять всю нашу нацию и стать чемпионами мира. Ты отдал все за свою сборную и за свою страну. Я тебя прекрасно понимаю и знаю, что все, связанное с семьей, заставляет нас пересматривать вещи. Наслаждайся жизнью, брат. Желаю тебе всего самого лучшего, сегодня и всегда". Роналдиньо

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони тоже не смог сдержать слез во время исполнения государственного гимна перед прощальным матчем Месси.

"Это очень эмоциональный и в то же время грустный день, потому что он больше не будет играть в этой футболке. Бесконечно благодарны ему за все, что он нам дал, за то, как он защищал эту футболку, как никто другой. А для меня было мечтой тренировать его. Я сказал ему об этом при всех, хотя у меня почти не осталось сил, чтобы это произнести. Думаю, любой аргентинец сказал бы то же самое. Это была мечта, которую мне удалось осуществить, и ни в один момент своей жизни я не мог представить, что стану тренером лучшего футболиста в истории. Он заслужил все. На протяжении 20 лет карьеры он был лучшим и до сих пор остается им". Лионель Скалони

На поле Месси вышел вместе с сыновьями Тьяго, Матео и Чиро, которых он обнял во время исполнения национального гимна.

Товарищеский матч Аргентины и Бенина на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе был приостановлен на 10-й минуте, так как в честь нападающего устроили фейерверк.

"Мы бесконечно благодарны ему за возможность быть рядом с ним. И слезы были отчасти именно поэтому, потому что в голове всплывало огромное количество вещей. Больше не видеть его будет очень, очень грустно, потому что он оставляет нам невероятное наследие. Конечно, продолжим, потому что, как я всегда говорю, нужно двигаться дальше. Сборная Аргентины продолжит свой путь, он неповторимый футболист. Продолжать без него, без сомнения, будет тяжело. Он сам сейчас сказал, что-то, что мы пережили в последние годы, не является чем-то нормальным и что могут наступить тяжелые моменты. Мы готовы с ними справиться. У нас есть молодые, новые люди, которые многое нам дадут". Лионель Скалони

Болельщики на стадионе стоя аплодировали 39-летнему футболисту, который проводил свой последний матч за национальную команду.

"На ЧМ-2026 дошли до финала, имея в себе уже не так много сил, но мы боролись до самого конца, как всегда делали. Были очень близки к тому, чтобы снова победить, и, несмотря на все, что о нас говорили, ничего странного не произошло. Матч против Англии отнял у нас много сил. Выиграли мундиаль, Кубок Америки и Финалиссиму. Невероятно благодарен за все. Никогда не сомневайтесь в том, как сильно каждый из них боролся и отдавал себя за Аргентину. Каждый раз, выходя на поле, я знал, что можем соперничать с любым. Чувствовал, что рядом со мной воины, готовые оставить там абсолютно все. Буду очень скучать по всем вам, но я всегда буду на вашей стороне, буду поддерживать этих ребят и всех, кто придет после них. Ухожу благодарным, гордым и умиротворенным. Спасибо за все. Я благодарен Богу за то, что я аргентинец". Лионель Месси

В начале сентября Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентине, где он выиграл "золото" ЧМ-2022 и "серебро" ЧМ-2026.