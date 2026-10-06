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Спорт

Новость о завершении карьеры Овечкина обернулась взлетом цен на билеты

Хоккей Взлет Цен, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 16:13 Фото: Instagram/capitals
Сегодня стало известно, что билеты на последний домашний матч чемпионата НХЛ с участием российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина резко подорожали после его речи о заключительном сезоне в Лиге, сообщает Zakon.kz.

К этой минуте минимальная стоимость доступного билета на матч столичного коллектива против "Питтсбурга", который состоится 4 апреля 2027 года, составляет 822 доллара.

А некоторые билеты в других секторах доходят до 1 307 долларов. И это при том, что будущий поединок состоится только через полгода.

Если эти билеты будут распроданы до старта матча, то их цена станет рекордно высокой на одну стандартную игру чемпионата НХЛ.

К тому же их стоимость окажется дороже самого дешевого входного билета на пятый матч финала Кубка Стэнли-2026.

Здесь нельзя не отметить, что ажиотаж вокруг ухода Овечкина повлиял и на стоимость билетов гостевых матчей "Вашингтона".

Цены на все 40 оставшихся выездных игр этой команды взлетели на 63%. К примеру, заключительная встреча регулярного чемпионата "Вашингтона" с "Филадельфией", которая запланирована на 10 апреля 2027 года, сейчас составляет 346 долларов.

Накануне вечером Александр Овечкин поставил окончательную точку в дате завершения карьеры в НХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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