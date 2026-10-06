Новость о завершении карьеры Овечкина обернулась взлетом цен на билеты
К этой минуте минимальная стоимость доступного билета на матч столичного коллектива против "Питтсбурга", который состоится 4 апреля 2027 года, составляет 822 доллара.
А некоторые билеты в других секторах доходят до 1 307 долларов. И это при том, что будущий поединок состоится только через полгода.
Если эти билеты будут распроданы до старта матча, то их цена станет рекордно высокой на одну стандартную игру чемпионата НХЛ.
К тому же их стоимость окажется дороже самого дешевого входного билета на пятый матч финала Кубка Стэнли-2026.
Здесь нельзя не отметить, что ажиотаж вокруг ухода Овечкина повлиял и на стоимость билетов гостевых матчей "Вашингтона".
Цены на все 40 оставшихся выездных игр этой команды взлетели на 63%. К примеру, заключительная встреча регулярного чемпионата "Вашингтона" с "Филадельфией", которая запланирована на 10 апреля 2027 года, сейчас составляет 346 долларов.
Накануне вечером Александр Овечкин поставил окончательную точку в дате завершения карьеры в НХЛ.