Софья Самоделкина вернулась в Казахстан и поделилась фотографией с Михаилом Шайдоровым

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина вернулась на родину. Об этом стало известно из Instagram-странички 19-летней спортсменки, где она опубликовала фотографию с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым и тренерами, сообщает Zakon.kz.

Снимком, сделанным на катке, фигуристка поделилась накануне, 5 октября 2026 года.

"Вернулась домой. В хорошей компании", – написала Софья Самоделкина.

Фанаты под публикацией пожелали Самоделкиной и Шайдорову удачи и побед в новом сезоне:

"Удачи ребятам".

"Наша любимка".

"Удачи, чемпионы".

"Ты в отличной форме".

"Любимые, хорошего сезона".

"Мои два любимых фигуриста".

"Удачи и побед в новом сезоне".

"Любим вас, удачи в новом сезоне".

"Как приятно видеть всех! Улыбающихся!"

"Самая милая и привлекательная казахстанская принцесса льда".

"Ой, как радостно видеть вас всех вместе! Кайфного сезона вам, ребята!"

"В этом сезоне ты всех покоришь, дива! Я с нетерпением жду твоих выступлений!"

"Софья, удачи в новом сезоне! Не могу дождаться, чтобы увидеть твои программы!"

Некоторые выразили сожаление, что олимпийский чемпион пропустит международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена":

"Жаль, что Миша не примет участия в соревнованиях".

"А что, Миша не будет участвовать на соревнованиях Денис Тен? Вроде бы говорили, что будет, я собиралась идти смотреть".

"Удачи, Миша! Желаю тебе в новом сезоне на всех соревнованиях выступать под прекрасные, восхитительные песни Димаша Кудайбергена, кататься выразительно и впечатляюще, покорять мир и занимать первые места, завоевывая золотые медали в произвольной программе!"

Отметим, что с 7 по 10 октября в Алматы пройдет международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена". В нем примет участие Софья Самоделкина, а Михаил Шайдоров пропустит турнир из-за плотного соревновательного графика.

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О том, какие места занимают казахстанские фигуристы в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), можете узнать здесь.