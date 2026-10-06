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Спорт

Софья Самоделкина вернулась в Казахстан и поделилась фотографией с Михаилом Шайдоровым

фигурист Михаил Шайдоров, фигуристка Софья Самоделкина, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 17:22 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина вернулась на родину. Об этом стало известно из Instagram-странички 19-летней спортсменки, где она опубликовала фотографию с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым и тренерами, сообщает Zakon.kz.

Снимком, сделанным на катке, фигуристка поделилась накануне, 5 октября 2026 года.

"Вернулась домой. В хорошей компании", – написала Софья Самоделкина.

Фанаты под публикацией пожелали Самоделкиной и Шайдорову удачи и побед в новом сезоне:

  • "Удачи ребятам".
  • "Наша любимка".
  • "Удачи, чемпионы".
  • "Ты в отличной форме".
  • "Любимые, хорошего сезона".
  • "Мои два любимых фигуриста".
  • "Удачи и побед в новом сезоне".
  • "Любим вас, удачи в новом сезоне".
  • "Как приятно видеть всех! Улыбающихся!"
  • "Самая милая и привлекательная казахстанская принцесса льда".
  • "Ой, как радостно видеть вас всех вместе! Кайфного сезона вам, ребята!"
  • "В этом сезоне ты всех покоришь, дива! Я с нетерпением жду твоих выступлений!"
  • "Софья, удачи в новом сезоне! Не могу дождаться, чтобы увидеть твои программы!"

Некоторые выразили сожаление, что олимпийский чемпион пропустит международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена":

  • "Жаль, что Миша не примет участия в соревнованиях".
  • "А что, Миша не будет участвовать на соревнованиях Денис Тен? Вроде бы говорили, что будет, я собиралась идти смотреть".
  • "Удачи, Миша! Желаю тебе в новом сезоне на всех соревнованиях выступать под прекрасные, восхитительные песни Димаша Кудайбергена, кататься выразительно и впечатляюще, покорять мир и занимать первые места, завоевывая золотые медали в произвольной программе!"

Отметим, что с 7 по 10 октября в Алматы пройдет международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена". В нем примет участие Софья Самоделкина, а Михаил Шайдоров пропустит турнир из-за плотного соревновательного графика.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 17:22
Шайдоров впервые в карьере поднялся на второе место мирового рейтинга

О том, какие места занимают казахстанские фигуристы в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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