Софья Самоделкина вернулась в Казахстан и поделилась фотографией с Михаилом Шайдоровым
Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина вернулась на родину. Об этом стало известно из Instagram-странички 19-летней спортсменки, где она опубликовала фотографию с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым и тренерами, сообщает Zakon.kz.
Снимком, сделанным на катке, фигуристка поделилась накануне, 5 октября 2026 года.
"Вернулась домой. В хорошей компании", – написала Софья Самоделкина.
Фанаты под публикацией пожелали Самоделкиной и Шайдорову удачи и побед в новом сезоне:
- "Удачи ребятам".
- "Наша любимка".
- "Удачи, чемпионы".
- "Ты в отличной форме".
- "Любимые, хорошего сезона".
- "Мои два любимых фигуриста".
- "Удачи и побед в новом сезоне".
- "Любим вас, удачи в новом сезоне".
- "Как приятно видеть всех! Улыбающихся!"
- "Самая милая и привлекательная казахстанская принцесса льда".
- "Ой, как радостно видеть вас всех вместе! Кайфного сезона вам, ребята!"
- "В этом сезоне ты всех покоришь, дива! Я с нетерпением жду твоих выступлений!"
- "Софья, удачи в новом сезоне! Не могу дождаться, чтобы увидеть твои программы!"
Некоторые выразили сожаление, что олимпийский чемпион пропустит международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена":
- "Жаль, что Миша не примет участия в соревнованиях".
- "А что, Миша не будет участвовать на соревнованиях Денис Тен? Вроде бы говорили, что будет, я собиралась идти смотреть".
- "Удачи, Миша! Желаю тебе в новом сезоне на всех соревнованиях выступать под прекрасные, восхитительные песни Димаша Кудайбергена, кататься выразительно и впечатляюще, покорять мир и занимать первые места, завоевывая золотые медали в произвольной программе!"
Отметим, что с 7 по 10 октября в Алматы пройдет международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена". В нем примет участие Софья Самоделкина, а Михаил Шайдоров пропустит турнир из-за плотного соревновательного графика.
О том, какие места занимают казахстанские фигуристы в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript