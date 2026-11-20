Полтора месяца назад знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси в последний раз надел футболку своей сборной и провел прощальный матч у себя на Родине, сообщает Zakon.kz.

С того момента майка под номером 10, которую на протяжении долгих лет носил Месси, висит в раздевалке аргентинской дружины и не нашла пока своего нового хозяина.

И к данному моменту, по словам Фабиана Паса, дяди Нико, игрока аргентинской сборной, мать Лионеля нашла своего кандидата на место сына.

💣 "SERÁS EL SUCESOR DE MI HIJO" 💣 😯 La madre de MESSI, a NICO PAZ. https://t.co/MmewStNZun — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 20, 2026

"Во время прощального матча Месси Нико Пас вышел из раздевалки и мама Месси плакала. Он подошел поздороваться с ней, потому что знал ее, и она взяла его за руку и сказала: "Ты будешь преемником моего сына". Он был в шоке и не мог в это поверить". Фабиан Пас

В возрасте 39-ти лет Лео Месси попрощался с аргентинской сборной. Он является чемпионом мира 2022 года и обладателем двух Кубков Америки.

Аргентинских фанатов сейчас волнует вопрос, кто же в ближайшее время станет преемником "Ла Пульги".

Недавно мы писали о кандидатах на место "десятки" после ухода его легендарного капитана.