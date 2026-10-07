Роналду извинился перед фанатами за самовольный уход из расположения сборной

Накануне лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сделал большое заявление по конфликту с наставником Жорже Жезушом, где также принес извинения португальцам за досрочный отъезд из сборной, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, 41-летний футболист неделю назад покинул расположение сборной Португалии в Дании после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче Лиги наций УЕФА.

При этом наставник официально объявил об этом на пресс-конференции перед игрой с датчанами. Знаменитый форвард, услышав фразы тренера, не стал скрывать свою обиду и моментально покинул Копенгаген.

И вот спустя неделю после тех событий нападающий раскрыл свою правду об этой истории.

"Прошу прощения у португальцев и у коллег по сборной за то, что покинул расположение команды. Несмотря на полную потерю доверия к словам тренера, что может подтвердить любой, кто присутствовал при этих разговорах, не должен был так поступать. Ответственность исключительно на мне. Мое дальнейшее пребывание в сборной будет лишь мешать работе команды, и поступил так, как всегда говорил: если не чувствую себя полезным, собираю вещи и ухожу". Криштиану Роналду

При этом капитан "Аль-Насра" отмечает, что последствия его поступка должна оценить португальская федерация футбола, которая примет решение о наказании.

"Это наказание не должно иметь смягчающих обстоятельств, так как я – капитан команды. Я уже попросил прощения, но понимаю, что за поступками должны следовать последствия. Люди, которые, как и я, много лет находятся в футболе, знают: независимо от статуса правила для всех одинаковы". Криштиану Роналду

Также Роналду затронул тему своей последней игры за сборную Португалии, которую якобы хотят скоро организовать.

"Много слышу о прощальном матче, о том, что мне должны устроить достойные проводы и что федерация хочет дать мне такую возможность. Еще в детстве, когда я часто голодал и нам было нечего есть, я усвоил одну вещь: никто никому ничего просто так не дает. Могу пообещать всем своим болельщикам и, конечно, прежде всего португальцам, что мы проведем один или несколько прощальных матчей. Время для этого еще будет". Криштиану Роналду

Футболист еще раз подчеркнул, какое для него имеет значение выступать за главную команду страны и на какие жертвы пошел в свое время.

"Когда я думаю о сборной, я думаю прежде всего о борьбе и победах. Именно об этом думал в тот день, когда мне сообщили о смерти отца. Я был в сборной и решил остаться там до конца матча на следующий день. Ради страны я сделал то, чего никогда не сделал бы ради какого-либо клуба. Поэтому, если я буду физически готов, буду играть за свой клуб и, надеюсь, забивать голы, то после отбытия назначенной мне дисквалификации готов играть и побеждать за нашу сборную". Криштиану Роналду

Таким образом, Роналду вопреки многочисленным слухам открыто заявил, что пока не собирается завершать карьеру в сборной.

Однако согласится ли с таким положением дел главный тренер Жорже Жезуш, которому нападающий накануне поставил жесткий ультиматум, чтобы тот принес извинения и раскрыл правду об их конфликте.