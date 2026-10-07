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Спорт

"Реал" начал рассматривать громкий трансфер двух суперзвезд на 2027 год

Футбол Трансфер Реала, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 18:07 Фото: Instagram/erling, Instagram/m.olise
Француз Майкл Олисе и норвежец Эрлинг Холанд могут будущий сезон начать в составе самого титулованного футбольного клуба планеты – мадридского "Реала". Пока их переход считается как запланированный проект "сливочных", сообщает Zakon.kz.

Оба звездных футболиста сейчас плотно сидят на контрактах в своих клубах: Олисе – в "Баварии", а Холанд – в "Ман Сити".

Как пишет El Nacional, вероятность их перехода в Мадрид растет с каждым разом, так как есть существенные причины. Олисе хочет, чтобы в новом контракте с немцами был пункт о возможности расторжения. Возможно, эта сумма будет приравнена к 200 миллионам евро, при котором француз может уехать в "Реал".

За французским вингером королевский клуб следит уже давно, но "мюнхенцы" не хотят его отпускать, и планирует как можно скорее решить вопрос с его будущим, но здесь Олисе пока не готов подписывать продление контракта.

Что касается Холанда, то он также потенциально реальный кандидат на отъезд в Мадрид. Норвежец обдумывает свое будущее в случае внезапного ухода от "горожан" из-за их последнего финансового скандала.

Если же эти переходы состоятся в 2027 году, то это будет одним из самых громких трансферов в истории футбола.

Тем более за каждого из них могут заплатить как минимум по 200 млн евро, а для "Галактикос" это не такая уж заоблачная сумма с их президентом Флорентино Пересом, который покупает всех лучших.

Пока нынешние звезды думают, где играть в будущем, Лионель Месси сыграл свой прощальный матч в сборной Аргентины.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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