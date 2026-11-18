18 ноября 2026 года самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", объявил о продлении контракта с турецким полузащитником Ардой Гюлером, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "сливочных", мадридский коллектив продлил контракт с 21-летним хавбеком до 30 июня 2032 года.

Гюлер надел майку "Реала" три года назад, когда покинул турецкий "Фенербахче". За этот период он сыграл в королевском клубе 126 матчей, где забил 22 гола и сделал 32 результативные передачи.

В составе "Галактикос" Арда выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Гюлер сыграл 14 встреч во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал семь ассистов. Два месяца назад он получил приз лучшему молодому игроку Лиги чемпионов прошлого сезона.

Если с турецким футболистом уже подписали новый контракт, то другой молодой талант "Реала" Энжрик хочет уйти из клуба в зимнее трансферное окно.