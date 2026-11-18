Самый талантливый футболист Турции продлил контракт с "Реалом"
По информации пресс-службы "сливочных", мадридский коллектив продлил контракт с 21-летним хавбеком до 30 июня 2032 года.
Гюлер надел майку "Реала" три года назад, когда покинул турецкий "Фенербахче". За этот период он сыграл в королевском клубе 126 матчей, где забил 22 гола и сделал 32 результативные передачи.
В составе "Галактикос" Арда выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В текущем сезоне Гюлер сыграл 14 встреч во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал семь ассистов. Два месяца назад он получил приз лучшему молодому игроку Лиги чемпионов прошлого сезона.
Если с турецким футболистом уже подписали новый контракт, то другой молодой талант "Реала" Энжрик хочет уйти из клуба в зимнее трансферное окно.