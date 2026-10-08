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Спорт

Алимханулы проведет бой за титул WBO в декабре: стали известны подробности

Боксер Жанибек Алимханулы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 07:34 Фото: instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в декабре, сообщает Zakon.kz.

По данным Sportarena.kz, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала команды Жанибека Алимханулы и датчанина Якоба Бэнка прийти к соглашению по условиям боя до 7 октября 2026 года, иначе будут назначены промоутерские торги.

В итоге Бэнк и Алимханулы согласовали условия боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, который состоится в декабре в Копенгагене (Дания). Об этом сообщил журналу The Ring менеджер Бэнка Спенсер Браун.

В актуальном рейтинге WBO Алимханулы занимает первую позицию в своей весовой категории, тогда как Бэнк располагается на третьей строчке. Оба боксера пока не знают поражений на профессиональном ринге: на счету казахстанца 17 побед, 12 из которых были одержаны нокаутом, у датчанина – 20 побед при 11 досрочных успехах.

Чемпионский пояс оказался свободным после решения британского боксера Хамзы Шираза отказаться от обязательной защиты титула против Алимханулы. В результате WBO санкционировала поединок между двумя претендентами за вакантный титул.

Свой последний поединок казахстанский боксер провел в апреле 2025 года в Астане, досрочно победив Анауэля Нгамиссенге.

В конце сентября 2026 года стало известно, что Алимханулы неожиданно вступился за боксера, отказавшегося от боя с ним.

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Камила Салкымбаева
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