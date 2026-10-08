#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
447.14
500.35
5.24
Спорт

Кто стоит во главе самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги

Футбол Богачи АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 17:02 Фото: Instagram/erling, elliotandersonn, enzojfernandez
Опубликован актуальный список дорогих игроков сильнейшего футбольного чемпионата планеты – АПЛ, на вершине которого светятся фамилии трех представителей "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Эти данные выставил специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt, который обновил свои финансовые цифры по АПЛ с начала текущего сезона.

Общая стоимость лиги выросла на 945 млн евро и теперь составляет 14,11 млрд евро. Английская элитная лига по-прежнему остается самой дорогой в мире с большим отрывом.

Среди тех, кто больше всего выиграл, – некоторые из самых дорогих летних трансферов, в их числе Энцо Фернандес, Морган Роджерс, Эллиот Андерсон и Матеуш Фернандеш, а также ключевые игроки, такие как Райан Шерки и Жоао Педро. На другом конце шкалы – Флориан Вирц, который претерпел самое значительное снижение стоимости.

Лидерство в рейтинге сохранил форвард "горожан" – Эрлинг Холанд, который оценивается в 220 млн евро. В тройке "богачей" сидят еще два его одноклубника: Энцо Фернандес и Эллиот Андерсон, с ценниками в 120 млн евро.

Далее по списку идут: Морган Роджерс ("Челси") – 120 млн, Деклан Райс ("Арсенал") – 120 млн, Райан Шерки ("Манчестер Сити") – 120 млн, Коул Палмер ("Челси") – 110 млн, Букайо Сака ("Арсенал") – 110 млн, Жоао Педро ("Челси") – 100 млн, Брэдли Баркола ("Ливерпуль") – 100 млн, Вильям Салиба ("Арсенал") – 100 млн, Доминик Собослаи ("Ливерпуль") – 100 млн и Мойсес Кайседо ("Челси") – 100 млн.

Здесь надо подчеркнуть, что самый дорогой игрок АПЛ Эрлинг Холанд на следующий год может оказаться в "Реале".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Высокооплачиваемый Игрок
13:20, 13 февраля 2026
Какой футболист зарабатывает больше всех в ведущих европейских лигах
Футбол Рекорд АПЛ
16:32, 06 октября 2025
Наставник "Ман Сити" установил новый рекорд английской Премьер-лиги
Футбол Дорогой Игрок
13:02, 02 октября 2024
Объявлен самый дорогостоящий футболист мира за 200 млн евро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские таеквондистки примут участие на турнире в Париже
17:52, Сегодня
Казахстанские таеквондистки примут участие на турнире в Париже
Барроуз - Нуриков
17:37, Сегодня
Супер реванш за поражение в Астане на ЧМ: Барроуз выступит против Нурикова в лиге RAF
Майкл Веккионе
17:26, Сегодня
Ушедший из "Барыса" Веккионе рассказал, почему клуб в прошлом сезоне не попал в плей-офф
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
17:14, Сегодня
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: