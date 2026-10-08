Кто стоит во главе самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги

Опубликован актуальный список дорогих игроков сильнейшего футбольного чемпионата планеты – АПЛ, на вершине которого светятся фамилии трех представителей "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Эти данные выставил специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt, который обновил свои финансовые цифры по АПЛ с начала текущего сезона.

Общая стоимость лиги выросла на 945 млн евро и теперь составляет 14,11 млрд евро. Английская элитная лига по-прежнему остается самой дорогой в мире с большим отрывом.

Среди тех, кто больше всего выиграл, – некоторые из самых дорогих летних трансферов, в их числе Энцо Фернандес, Морган Роджерс, Эллиот Андерсон и Матеуш Фернандеш, а также ключевые игроки, такие как Райан Шерки и Жоао Педро. На другом конце шкалы – Флориан Вирц, который претерпел самое значительное снижение стоимости.



Лидерство в рейтинге сохранил форвард "горожан" – Эрлинг Холанд, который оценивается в 220 млн евро. В тройке "богачей" сидят еще два его одноклубника: Энцо Фернандес и Эллиот Андерсон, с ценниками в 120 млн евро.

Далее по списку идут: Морган Роджерс ("Челси") – 120 млн, Деклан Райс ("Арсенал") – 120 млн, Райан Шерки ("Манчестер Сити") – 120 млн, Коул Палмер ("Челси") – 110 млн, Букайо Сака ("Арсенал") – 110 млн, Жоао Педро ("Челси") – 100 млн, Брэдли Баркола ("Ливерпуль") – 100 млн, Вильям Салиба ("Арсенал") – 100 млн, Доминик Собослаи ("Ливерпуль") – 100 млн и Мойсес Кайседо ("Челси") – 100 млн.

Здесь надо подчеркнуть, что самый дорогой игрок АПЛ Эрлинг Холанд на следующий год может оказаться в "Реале".