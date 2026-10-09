Самоделкина собирается совершить сложнейший прыжок в воздухе в Канаде

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о тренировочном процессе, усложнении соревнований и планах на ближайшие международные старты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Meta-ratings.kz, в конце октября Самоделкина выступит на турнире Skate Canada 2026, который пройдет с 29 октября по 1 ноября .

"Планирую вставлять тройной аксель в программу – я начала ее выезжать, мы очень много тренировали и двойной, и тройной аксель, со всех возможных заходов. И не только аксель, другие четверные постепенно возвращаю – получаются сальхов, риттбергер. На зубцовые я пока не заглядываю, комбинирую, чтобы и с левой, и с правой была нагрузка. Тройной аксель хочу вставить к Канаде", – сказала казахстанка.

Тройной аксель в фигурном катании – это сложнейший прыжок из группы элементов "ультра-си", во время которого фигурист совершает три с половиной оборота в воздухе.

Софья Самоделкина выступает за Казахстан с 2024 года и в начале текущего года успешно представила страну на зимней Олимпиаде, где вошла в топ-10 сильнейших фигуристок.

Ранее сообщалось о том, что Софья Самоделкина вошла в тройку лидеров Мемориала Дениса Тена.