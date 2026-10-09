Рейтинг самых дорогостоящих тренеров мира возглавил испанский специалист
По информации La Vanguardia, недавнее продление контракта Артеты с "канонирами" до 2030 года сопровождается значительным повышением зарплаты, что позволило ему подняться с третьего места на первое в рейтинге, где уже немало авторитетных личностей.
Ранее Артета зарабатывал приблизительно 17,3 млн евро, а новый контракт увеличивает его доход примерно до 26 млн евро за сезон, что превосходит показатели Симоне Индзаги и Диего Симеоне.
До этого лидером по заработкам среди тренеров был итальянец Симоне Индзаги ("Аль-Хиляль"), который сейчас получает 25,7 млн евро за сезон. А Диего Симеоне из мадридского "Атлетико" с зарплатой в 23,2 млн евро стоял на второй позиции.
Последующий расклад самых высокооплачиваемых тренеров мира выглядит следующим образом:
4. Оливер Гласнер ("Ноттингем Форест") – 13,2 млн евро.
5. Хаби Алонсо ("Челси") – 13,2 млн.
6. Жозе Моуринью ("Реал") – 11,9 млн.
7. Луис Энрике (ПСЖ) – 11,9 млн.
8. Анж Постекоглу ("Аль-Наср") – 11,6 млн.
9. Энцо Мареска ("Манчестер Сити") – 11,5 млн.
10. Лучано Спаллетти ("Ювентус") – 11,1 млн.
11. Андони Ираола ("Ливерпуль") – 9,2 млн.
12. Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 9,2 млн.
13. Джан Пьеро Гасперини ("Рома") – 9,2 млн.
14. Массимилиано Аллегри ("Наполи") – 8,3 млн.
15. Ханси Флик ("Барселона") – 7,5 млн.
Стоит отметить, что в этом элитном списке заметно присутствие испанских специалистов: Микель Артета, Хаби Алонсо, Луис Энрике, Андони Ираола и Унаи Эмери.
А накануне мы опубликовали рейтинг самых дорогостоящих футболистов АПЛ.