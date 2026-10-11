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Спорт

В "Бернли" озвучили сильные стороны Сатпаева и предрекли его будущее

Дастан Сатпаев, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 08:23 Фото: Instagram/burnleyofficial
Японский полузащитник английского "Бернли" Рэо Хататэ дал комментарий о своем одноклубнике из Казахстана Дастане Сатпаеве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ASnews.kz, в девятом туре Чемпионшипа "Бернли" на выезде разгромил "Уотфорд" со счетом 4:0. Хататэ забил на 25-й минуте, а Сатпаев вернулся на поле после травмы, выйдя на замену на 74-й минуте вместо Якуба Бруун Ларсена.

"Он хороший игрок. У него отличная скорость и прекрасный дриблинг. Дастан еще молод, поэтому я считаю, что у него большое будущее. У нас с ним очень хорошие отношения", – сказал Хататэ.

Следующий матч "Бернли" состоится 13 октября дома против "Чарльтон Атлетик". Встреча начнется в 23:45 по казахстанскому времени.

Ранее главный тренер "Бернли" огласил решение по Сатпаеву после первой победы в сезоне.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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