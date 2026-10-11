#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
453.93
508.72
5.35
Спорт

Бейбит Жукаев не смог пройти первый круг квалификации Jinan Open в Китае

Бейбит Жукаев не смог пройти первый круг квалификации Jinan Open в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 15:02 Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев завершил выступление на турнире Jinan Open в китайском Цзинане. В первом круге квалификации серии ATP Challenger Tour он уступил белорусу Илье Ивашке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч продолжался 1 час 7 минут. Первый сет Жукаев проиграл со счетом 0:6, а во втором уступил сопернику – 4:6.

Теперь Ивашка сыграет в финале квалификации с японцем Каити Утидой.

Ранее стало известно, кто сыграет за Казахстан в матче Кубка Дэвиса против Таиланда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Бейбит Жукаев не смог выйти во второй круг турнира в Великобритании
10:07, 12 июня 2024
Бейбит Жукаев не смог выйти во второй круг турнира в Великобритании
Бейбит Жукаев с победы стартовал на турнире в Мексике
09:39, 10 апреля 2024
Бейбит Жукаев с победы стартовал на турнире в Мексике
Бейбит Жукаев завершил выступление на &quot;Челленджере&quot; в Мексике
18:39, 28 марта 2024
Бейбит Жукаев завершил выступление на "Челленджере" в Мексике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Максим Самородов в матче РПЛ
15:25, Сегодня
"Ахмат" оставил Самородова и Кенжебека вне заявки на матч РПЛ
Александр Убыкин на стадионе стоит
14:58, Сегодня
Скончался известный казахстанский голкипер "Кайрата" Александр Убыкин
Чжэн Циньвэнь радуется на корте в Пекине
14:37, Сегодня
Чжэн Циньвэнь повторила антирекорд Елены Рыбакиной на пути в финал "тысячника" в Пекине
Самат Смаков объясняет на тренировке &quot;Атырау&quot;
14:14, Сегодня
"Честно скажу, нам повезло": Самат Смаков — о победе "Атырау" над "Женисом" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: