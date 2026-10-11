Бейбит Жукаев не смог пройти первый круг квалификации Jinan Open в Китае
Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев завершил выступление на турнире Jinan Open в китайском Цзинане. В первом круге квалификации серии ATP Challenger Tour он уступил белорусу Илье Ивашке, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, матч продолжался 1 час 7 минут. Первый сет Жукаев проиграл со счетом 0:6, а во втором уступил сопернику – 4:6.
Теперь Ивашка сыграет в финале квалификации с японцем Каити Утидой.
Ранее стало известно, кто сыграет за Казахстан в матче Кубка Дэвиса против Таиланда.
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