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Спорт

"Кайрат" терпит потери: один из игроков покинет клуб

Футболист клуба &quot;Кайрат&quot; Лев Кургин, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 02:23 Фото: instagram/kurginlev
По окончании сезона алматинский футбольный клуб покинет 24-летний защитник Лев Кургин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ASnews.kz, срок контракта с "Кайратом" действует до конца 2026 года. При этом его нахождение в клубе стало невозможным после ухудшения отношений с Рафаэлем Уразбахтиным.

Отмечается, что зимой 2025 года алматинцы отклонили предложения двух российских команд, заинтересованных в крайнем защитнике. Кроме того, запрос о доступности Льва Кургина делал "Ордабасы".

В текущем сезоне Кургин провел 18 игр, в которых отличился двумя результативными передачами. Ранее конкурент португальского легионера Луиша Маты также выступал за "Кайрат-Москва".

10 октября 2026 года стартовали матчи 28-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в заключительной встрече алматинский "Кайрат" дома с превеликим трудом обыграл талдыкорганский "Жетысу".

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Камила Салкымбаева
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