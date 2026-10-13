"Кайрат" терпит потери: один из игроков покинет клуб
Фото: instagram/kurginlev
По окончании сезона алматинский футбольный клуб покинет 24-летний защитник Лев Кургин, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ASnews.kz, срок контракта с "Кайратом" действует до конца 2026 года. При этом его нахождение в клубе стало невозможным после ухудшения отношений с Рафаэлем Уразбахтиным.
Отмечается, что зимой 2025 года алматинцы отклонили предложения двух российских команд, заинтересованных в крайнем защитнике. Кроме того, запрос о доступности Льва Кургина делал "Ордабасы".
В текущем сезоне Кургин провел 18 игр, в которых отличился двумя результативными передачами. Ранее конкурент португальского легионера Луиша Маты также выступал за "Кайрат-Москва".
10 октября 2026 года стартовали матчи 28-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в заключительной встрече алматинский "Кайрат" дома с превеликим трудом обыграл талдыкорганский "Жетысу".
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