#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
448.45
501.59
5.36
Спорт

Казахстанец Орехов оформил дубль в юбилейном 500-м матче в КХЛ

Хоккей Победа Металлурга, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 12:10 Фото: metallurg.ru
В одной из игр КХЛ, которая прошла в Нижнем Новгороде между "Торпедо" и "Металлургом" из Магнитогорска, произошло яркое событие для казахстанского защитника Валерия Орехова, сообщает Zakon.kz.

27-летний уроженец Сатпаева вышел на лед в 500-й раз в рамках игр КХЛ и при этом набрал сразу три очка.

Казахстанский хоккеист помог своей команде победить нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме. Валерий Орехов забросил две шайбы, включая победную в дополнительное время, плюс сделал одну результативную передачу.

И, конечно же, он был признан первой звездой этого поединка наряду со своим соотечественником Никитой Михайлисом, которому отдали вторую звезду.

Данная победа стала для "магнитогорцев" третьей подряд после отстранения Андрея Разина от работы главным тренером.

После этой игры команда Орехова и Михайлиса по-прежнему единолично лидирует не только в Восточной конференции, но и во всей Лиге.

"Металлург" к этому часу набрал 25 очков и сегодня вечером встречается в гостях с минским "Динамо".

Тем временем УЕФА тайно готовит своего кандидата вместо Джанни Инфантино на пост президента FIFA.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Хоккей Рекорд КХЛ
10:17, 05 марта 2024
Установлен новый рекорд посещаемости зрителей на матче КХЛ
Никита Михайлис стал героем матча КХЛ
13:32, 09 ноября 2023
Лидер хоккейной сборной Казахстана стал героем матча в КХЛ
Хоккей Две Шайбы
11:44, 06 октября 2025
Форвард сборной Казахстана Михайлис стал главной звездой матча КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Уничтожил Кордобу&quot;: Гурцкая высоко оценил игру Нуралы Алипа в матче с &quot;Краснодаром&quot; в РПЛ
12:23, Сегодня
"Уничтожил Кордобу": Гурцкая высоко оценил игру Нуралы Алипа в матче с "Краснодаром" в РПЛ
Элина Свитолина в матче за сборную Украины
12:09, Сегодня
Свитолина отобралась на Итоговый турнир WTA после победы над Самсоновой в Ухане
Абылкайыр Мауленин
12:05, Сегодня
Казахстанский курашист Мауленин дисквалифицирован на четыре года из-за допинга
Нуралы Алип в матче за сборную РК
11:53, Сегодня
Казахстан может сыграть против Турции и Узбекистана на турнире "Тюркский кубок"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: