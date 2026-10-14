Казахстанец Орехов оформил дубль в юбилейном 500-м матче в КХЛ

В одной из игр КХЛ, которая прошла в Нижнем Новгороде между "Торпедо" и "Металлургом" из Магнитогорска, произошло яркое событие для казахстанского защитника Валерия Орехова, сообщает Zakon.kz.

27-летний уроженец Сатпаева вышел на лед в 500-й раз в рамках игр КХЛ и при этом набрал сразу три очка.

Казахстанский хоккеист помог своей команде победить нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме. Валерий Орехов забросил две шайбы, включая победную в дополнительное время, плюс сделал одну результативную передачу.

И, конечно же, он был признан первой звездой этого поединка наряду со своим соотечественником Никитой Михайлисом, которому отдали вторую звезду.

Данная победа стала для "магнитогорцев" третьей подряд после отстранения Андрея Разина от работы главным тренером.

После этой игры команда Орехова и Михайлиса по-прежнему единолично лидирует не только в Восточной конференции, но и во всей Лиге.

"Металлург" к этому часу набрал 25 очков и сегодня вечером встречается в гостях с минским "Динамо".

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