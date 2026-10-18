"Побить пацана и уехать на Мальдивы": Еркебулан Токтар озвучил свои безумные планы

Известный казахстанский боец ММА Еркебулан Токтар поделился планами на ближайшие поединки, в числе которых бой против узбекистанца Огабека Абдумуминова по прозвищу "Сатурн" и титульный реванш с кыргызстанцем Марселем Нурланбеком уулы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 октября 2026 года издание Sports.kz, по словам спортсмена, впереди его ждут бои против узбекистанца Огабека Абдумуминова по прозвищу "Сатурн" и титульный реванш с кыргызстанцем Марселем Нурланбеком уулы.

"Короче, с тем "Сатурном" надо выставить какого-то косолапого. Легко и непринужденно надо побить этого пацана. В Octagon есть турнир 13 ноября, нужно выйти туда, дать по голове со словами "иди отсюда", и все. В мою сторону вообще не говори. Букву "Е" в имени Еркебулан чтобы не смел произносить, надо сказать ему: "занимайся своими делами". И в декабре надо выйти в Nomad, на кулачку, нужно сделать реванш с Марселем. Если Nomad поставит титул BNF. Этого пояса ведь не было в Nomad. Для чего он появился? Для кого он появился? Я-то знаю. К чему все идет? Какие планы у Аллаха... В декабре нужно побить Марселя, надеть пояс и уехать на Мальдивские острова", – заявил Токтар.

Поединок между Токтаром и Марселем состоялся 29 марта в Ереване (Армения) в рамках турнира Hype FC 28. Противостояние в легком весе проходило по правилам бокса в ММА-перчатках. По итогам трех раундов Токтар уступил Марселю единогласным решением судей, что прервало его победную серию.

Что касается конфликта с Огабеком Абдумуминовым, то напряжение между ними возникло после турнира IBA Nomad в Астане, прошедшего 28 августа. Тогда Токтар одержал победу техническим нокаутом над узбекистанцем Бобиржоном Исроиловым, после чего на пресс-конференции между Еркебуланом и Абдумуминовым вспыхнула жесткая словесная перепалка. Из-за нецензурной брани во время этого инцидента в сентябре специализированный суд привлек Токтара к административной ответственности за мелкое хулиганство, оштрафовав его на 20 МРП (86 500 тенге).

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