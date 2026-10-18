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Спорт

Два гимнаста из Казахстана поборются за медали ЧМ в Нидерландах

Два гимнаста из Казахстана поборются за медали ЧМ в Нидерландах, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 18:05 Фото: olympic.kz
Представители сборной РК по спортивной гимнастике Нариман Курбанов и Нуртан Идрисов пробились в финал чемпионата мира, проходящего в Роттердаме. Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Нариман Курбанов успешно преодолел квалификацию в упражнениях на коне, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец получил от судей 14,866 балла и занял второе место. Выше его расположился только представитель Армении Гамлет Манукян (14,933).

Нуртан Идрисов завоевал путевку в финал личного многоборья. По итогам выступлений на шести снарядах он набрал 79,665 балла, заняв 17-е место в квалификации.

При этом мужская сборная Казахстана не смогла пробиться в командный финал. Наша команда набрала 237,594 балла и завершила отбор на 12-м месте.

Финал мужского многоборья состоится 22 октября, а медали в упражнениях на коне будут разыграны 24 октября.

Ранее сообщалось, что казахстанские гимнастки взяли бронзовые медали Азиатских игр-2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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