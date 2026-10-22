Ламин Ямаль арендовал лайнер для вылета на премию "Золотой мяч"

19-летний испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль взял в аренду частный самолет, чтобы прибыть со своими близкими на церемонию вручения "Золотого мяча" в Лондон (Англия), сообщает Zakon.kz.

Награда, одним из главных претендентов на которую является испанец, будет вручена 26 октября. Вингер "блауграны" хочет прийти на церемонию со своими родными и близкими друзьями.

Это первый случай, когда самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе будет вручена за пределами Франции.

И никто из номинантов не хочет пропустить гала-церемонию, в том числе и Ламин Ямаль. Он в свои 19 лет может впервые завоевать этот трофей.

Хавбек провел впечатляющий сезон в "Барсе" и сборной Испании. После победы в Ла Лиге и на ЧМ-2026 он наряду с Килианом Мбаппе считается явным фаворитом.

В свою очередь его команда отправится на гала-концерт на другом частном самолете, на борту которого будут все футболисты, номинированные на эту награду: Кубарси, Родри, Эсми Брюгтс, Ката Колл, Кэролайн Грэм, Патри Гихарро, Ева Пахор, Клаудия Пина, Вики Лопес, Клара Серрайорди, Хоан Гарсиа и Пере Ромеу.

По мнению экспертов, конкурентами Ямаля и Мбаппе за "Золотой мяч" также будут Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия и Лионель Месси.

А днем ранее клуб казахстанского вратаря Стаса Покатилова "Сабах" был в шаге от сенсации в Лиге чемпионов УЕФА.