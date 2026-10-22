Ламин Ямаль арендовал лайнер для вылета на премию "Золотой мяч"
Награда, одним из главных претендентов на которую является испанец, будет вручена 26 октября. Вингер "блауграны" хочет прийти на церемонию со своими родными и близкими друзьями.
Это первый случай, когда самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе будет вручена за пределами Франции.
И никто из номинантов не хочет пропустить гала-церемонию, в том числе и Ламин Ямаль. Он в свои 19 лет может впервые завоевать этот трофей.
Хавбек провел впечатляющий сезон в "Барсе" и сборной Испании. После победы в Ла Лиге и на ЧМ-2026 он наряду с Килианом Мбаппе считается явным фаворитом.
В свою очередь его команда отправится на гала-концерт на другом частном самолете, на борту которого будут все футболисты, номинированные на эту награду: Кубарси, Родри, Эсми Брюгтс, Ката Колл, Кэролайн Грэм, Патри Гихарро, Ева Пахор, Клаудия Пина, Вики Лопес, Клара Серрайорди, Хоан Гарсиа и Пере Ромеу.
По мнению экспертов, конкурентами Ямаля и Мбаппе за "Золотой мяч" также будут Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия и Лионель Месси.
А днем ранее клуб казахстанского вратаря Стаса Покатилова "Сабах" был в шаге от сенсации в Лиге чемпионов УЕФА.