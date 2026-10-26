Рыбакина стала лидером сезона по количеству побед на турнирах WTA

Накануне первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выиграла свой 53-й матч в текущем сезоне и стала единоличным лидером WTA-Тура по этому показателю, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, казахстанка 25 октября обыграла канадку Лейлу Фернандес в финале турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай) со счетом 6:2, 6:2.

Эта победный матч стал 53-ым для лучшей теннисистки мира в 2026 году. Тем самым Рыбакина вышла на первое место в этой номинаций, опережая Мирру Андрееву (Россия) и Джессику Пегулу (США), у которых по 50 выигранных встреч.

Титул в Нинбо стал для нашей теннисистки четвертым в этом году и никто из ее соперниц не может похвалиться подобными достижениями.

Поклонники Рыбакиной знают, что она ранее брала трофеи на Australian Open-2026, в Штутгарте и на US Open-2026.

А всего у первой ракетки Казахстана на данный час имеется 15 чемпионских титулов за карьеру на турнирах WTA.

После Нинбо Елена сразу прибыла в Токио (Япония), где в ближайшие дни она стартует на соревнованиях категории WTA 500.

Тем временем Испания собирается выставить свое звездное трио на финал Кубка Дэвиса-2026.

