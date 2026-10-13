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Спорт

"Я слышал каждый момент": Дастан Сатпаев рассказал о поддержке фанатов в Англии

Фото: instagram/burnleyofficial, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 22:43 Фото: instagram/burnleyofficial
Нападающий сборной Казахстана и английского "Бернли" Дастан Сатпаев прокомментировал теплую поддержку фанатов, которую он ощущает как на родине, так и на британских трибунах, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим видео с коротким интервью форварда поделилась пресс-служба английского клуба на своей официальной странице в Instagram.

Журналисты поинтересовались у футболиста, что он чувствует, получая столь мощную обратную связь от болельщиков из Казахстана и Англии.

"Да, я очень рад поддержке из Казахстана. Я очень ценю это, спасибо", – искренне признался нападающий.

Отдельное внимание в беседе уделили субботнему матчу против "Уотфорда", где гостевая трибуна устроила перформанс в честь казахстанского игрока.

Отвечая на вопрос о реакции на шум с трибун, Сатпаев не скрывал эмоций.

"Было очень громко, да. Я слышал каждый момент, когда они выкрикивали мое имя. Они поддерживают меня, и я был очень рад этому", – поделился Дастан.

2 сентября 2026 года в домашнем матче четвертого тура Чемпионшипа "Бернли" сыграл вничью с "Мидлсбро" – 1:1. Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, после чего из-за повреждения ноги попросил замену. Позже в "Бернли" сообщили, что форвард из-за повреждения пропустит несколько игровых недель.

8 октября 2026 года стало известно о том, что Дастан Сатпаев после травмы вернулся на поле и возобновил тренировки в "Бернли", а уже 10 октября форвард с коллегами разгромили на выезде "Уотфорд" со счетом 4:0. Судьба матча была предрешена уже в первом тайме, когда гости забили три безответных мяча в ворота хозяев поля.

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Канат Болысбек
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