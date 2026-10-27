#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
451.05
504.95
5.6
Спорт

"Трабзонспор" Салаха выиграл четвертый матч подряд и вошел в тройку лучших

Футбол 4 Победа Чемпионат, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 12:39 Фото: Instagram/Trabzonspor
Бронзовый призер прошлого сезона турецкой Суперлиги по футболу – клуб "Трабзонспор", похоже, собирается улучшить свои показатели на всех фронтах, включая и выступление в еврокубках, сообщает Zakon.kz.

"Совы", которые через год отметят юбилей – 60 лет с момента образования, планируют сделать большой подарок своим болельщикам.

Команда из Трабзонспора для осуществления своей цели оформила громкий трансфер летом этого года, когда купила звезду египетского футбола и экс-вингера "Ливерпуля" – Мохамеда Салаха.

34-летний форвард сразу же заявил о своих способностях не только в чемпионате Турции, но и в матчах Лиги конференций УЕФА.

Накануне команда Салаха довела победную серию до четырех игр в местном первенстве, одержав волевую победу на выезде на "Ризеспором" (4:3).

После этого успеха команда Томаса Райса поднялась на третье место турнирной таблицы Суперлиги, набрав 19 очков после девяти туров. Впереди всех идет "Галатасарай" (22) и "Амед" (20).

А Мохамед Салах идет на третьей позиции списка лучших бомбардиров чемпионата, накопив 11 (8+3) очков. Выше него стоят только два нигерийца: Виктор Осимхен и Гифт Орбан, у них тоже по 11 баллов.

Осимхен обогнал Салаха только минувшей ночью, когда его "Галатасарай" дома в центральном матче девятого тура обыграл "Фенербахче" со счетом 2:1. Дублем у хозяев поля как раз отметился 27-летний африканец.

11 дней назад Мохамед Салах в очередной раз вписал свое имя в историю мирового футбола, забив гол и отдав передачу в рамках игр Лиги конференций УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Переход Трабзонспор
11:37, 05 августа 2026
"Трабзонспор" сделал официальное заявление о приезде Мохамеда Салаха
Футбол Встреча 25 000 болельщиков
10:51, 06 августа 2026
25 000 болельщиков клуба "Трабзонспор" встретили Салаха в аэропорту
Футбол Переход Трабзонспор
12:33, 12 сентября 2025
Турецкий "Трабзонспор" обзавелся звездным вратарем "Манчестер Юнайтед"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофея Скатова бьёт по мячу
13:03, Сегодня
Тимофея Скатова разгромили в первом круге "Челленджера" в Сеуле
Бен Шелтон и Карлос Алькарас после матча
12:53, Сегодня
Бен Шелтон: Алькарас и Синнер будут в отличной форме к следующему Australian Open
&quot;Вписал своё имя в историю&quot;: Глазунов выразил уважение Рафаэлю Уразбахтину после отставки
12:36, Сегодня
"Вписал своё имя в историю": Глазунов выразил уважение Рафаэлю Уразбахтину после отставки
Кирилл Проходов на Азиаде
12:14, Сегодня
Определился состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат Азии по фехтованию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: