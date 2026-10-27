"Трабзонспор" Салаха выиграл четвертый матч подряд и вошел в тройку лучших

Бронзовый призер прошлого сезона турецкой Суперлиги по футболу – клуб "Трабзонспор", похоже, собирается улучшить свои показатели на всех фронтах, включая и выступление в еврокубках, сообщает Zakon.kz.

"Совы", которые через год отметят юбилей – 60 лет с момента образования, планируют сделать большой подарок своим болельщикам.

Команда из Трабзонспора для осуществления своей цели оформила громкий трансфер летом этого года, когда купила звезду египетского футбола и экс-вингера "Ливерпуля" – Мохамеда Салаха.

34-летний форвард сразу же заявил о своих способностях не только в чемпионате Турции, но и в матчах Лиги конференций УЕФА.

Накануне команда Салаха довела победную серию до четырех игр в местном первенстве, одержав волевую победу на выезде на "Ризеспором" (4:3).

После этого успеха команда Томаса Райса поднялась на третье место турнирной таблицы Суперлиги, набрав 19 очков после девяти туров. Впереди всех идет "Галатасарай" (22) и "Амед" (20).

А Мохамед Салах идет на третьей позиции списка лучших бомбардиров чемпионата, накопив 11 (8+3) очков. Выше него стоят только два нигерийца: Виктор Осимхен и Гифт Орбан, у них тоже по 11 баллов.

Осимхен обогнал Салаха только минувшей ночью, когда его "Галатасарай" дома в центральном матче девятого тура обыграл "Фенербахче" со счетом 2:1. Дублем у хозяев поля как раз отметился 27-летний африканец.

11 дней назад Мохамед Салах в очередной раз вписал свое имя в историю мирового футбола, забив гол и отдав передачу в рамках игр Лиги конференций УЕФА.