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Спорт

Салах забил победный гол и возглавил список снайперов чемпионата Турции

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 13:37 Фото: Instagram/Trabzonspor
Минувшей ночью в турецкой футбольной Суперлиге прошел центральный матч восьмого тура, где "Трабзонспор" со своим лидером Мохамедом Салахом дома переиграл "Бешикташ" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке был открыт на 21-й минуте, когда отличился Озан Туфан. А после перерыва хозяева поля удвоили свое преимущество – дежурный мяч забил египетский нападающий Мохамед Салах.

Тем самым "бордово-синие" отпраздновали пятую победу в чемпионате Турции, а их лидер Салах с активом в восемь голов выбрался на первое место списка снайперов.

Плюс в его активе три результативных ассиста. Он также возглавляет рейтинг лучших игроков по системе "гол + пас", в его копилке сейчас 11 очков (8+3) после восьми игр.

А всего в текущем сезоне у египтянина девять голов и четыре ассиста в 11 матчах за клуб во всех турнирах.

Победа над "Бешикташем" позволила "Трабзонспору" набрать 16 очков и подняться на четвертую строчу таблицы Суперлиги.

А впереди всех в списке идет действующий чемпион Турции "Галатасарай" (19), который в прошедшем туре с трудом на выезде переиграл "Генчлербирлиги" со счетом 1:0.

Призовую тройку замыкают "Амед" (17) и "Фенербахче" (16).

А накануне казахстанский хоккейный клуб "Барыс" потерпел первое поражение в выездной серии из девяти матчей в КХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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