Тренера из Шымкента жестко наказали после скандала с юной волейболисткой

26 октября 2026 года в Павлодаре во время Первенства РК по волейболу среди частных клубов тренер команды из Шымкента Хамит Мырзабеков ударил юную спортсменку, сообщает Zakon.kz.

Скандальный инцидент вызвал резонанс в социальных сетях.

Произошедшее прокомментировали в Казахстанской национальной федерации волейбола (КНФВ).

Согласно разъяснениям федерации, организатором указанного турнира выступила частная волейбольная лига.

"Кроме того, в ходе матча тренер академии волейбола Шымкента Мырзабеков Хамит применил физическое воздействие в отношении игрока своей команды. Подобные действия противоречат принципам спортивной этики, уважения к спортсменам и обеспечения безопасности участников соревнований, особенно детей и подростков". Пресс-служба КНФВ

В итоге были приняты следующие меры:

Тренер дисквалифицирован сроком на два года. В течение данного периода ему запрещено осуществлять тренерскую и педагогическую деятельность, а также участвовать в любом качестве в соревнованиях, проводимых под эгидой КНФВ. Организации, проводившей Первенство, объявлен выговор и назначен штраф за ненадлежащий контроль за порядком проведения соревнований. Академии волейбола Шымкента объявлен выговор.

О ситуации также высказались в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области. По данным стражей порядка, начато досудебное расследование.

"Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводится расследование. Действиям тренера будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Также отмечено, что ход расследования на контроле руководства полиции.

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