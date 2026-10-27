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Спорт

Скандал с Мбаппе получил продолжение: в Китае приостановили трансляции матчей Ла Лиги

Футболист Килиан Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 04:35 Фото: instagram/K.MBAPPE
Китайское государственное телевидение приостановило трансляции игр Ла Лиги и матчей, связанных с нападающим "Реала" Килианом Мбаппе, после разногласий по поводу заявлений француза, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый французский футболист Килиан Мбаппе оказался в центре огромного скандала в Китае после его шутки о бывшем политическом деятеле этой страны Мао Цзэдуне. Форварда "Реала" бойкотируют в Поднебесной, а два китайских спонсора расторгли контракты с игроком.

Позже футболист опубликовал заявление, в котором признал некорректный характер своих высказываний.

"В недавнем интервью я отреагировал на появившуюся в интернете мою фотографию. Мои комментарии были неуклюжими, и теперь понимаю, что они задели многих людей в Китае и в китайской общине по всему миру. Приношу извинения всем, кого оскорбили мои слова. Это совершенно не было моим намерением. Глубоко уважаю китайский народ и его историю, я искренне сожалею". Заявление Килиана Мбаппе

Однако, это не помогло спасти ситуацию. По данным EFE, китайское государственное телевидение CCTV приостановило трансляцию Испанской футбольной лиги и матчей, связанных с Килианом Мбаппе. Кроме того, издание пишет о снятии всех рекламных роликов с участием футболиста.

"Чем больше влияние футбольной звезды, тем осторожнее она должна относиться к своим словам и действиям", – заявил китайский спортивный комментатор Чжу Мэн.

ЛаЛига, со своей стороны, выразила "глубокое сожаление по поводу оскорбления, которое комментарии Килиана Мбаппе вызвали среди китайских болельщиков", и заверила, что работает со своими партнерами и институциональными партнерами в Китае.

Ранее в Лондоне прошло вручение главной индивидуальной награды в футболе. Футболист "Баварии" Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года.

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Камила Салкымбаева
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