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Спорт

Лидер сборной Казахстана вырвал победу для своей команды в матче КХЛ

Хоккей Победа Шайба, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 09:46 Фото: metallurg.ru
Накануне поздно вечером хоккейный клуб "Металлург" на выезде в овертайме переиграл "Нефтехимик" со счетом 3:2 в рамках матча чемпионата КХЛ, где решающую шайбу в составе гостей оформил форвард сборной Казахстана Никита Михайлис, сообщает Zakon.kz.

Для начала надо отметить, что это была встреча двух команд, которые располагались на первой и второй строчках таблицы Восточной конференции Лиги.

Плюс к этому "нижнекамцы" месяц назад в гостях были сильнее клуба из Магнитогорска в стартовом противостоянии этих коллективов в новом сезоне – 6:2.

И дружина казахстанского специалиста Константина Шафранова приехала за реваншем, что ей удалось сделать. Победную шайбу на свой счет записал еще один наш соотечественник – Никита Михайлис.

В итоге "Металлург" набрал 34 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице не только Восточной конференции, но и всей Лиги.

"Как и ожидали, матч получился тяжелый, серьезно готовились, минут 30 матча хорошо играли, но потом стали терять шайбу, создавать себе проблемы, дали воздух сопернику. В третьем периоде ошибка при выходе позволила сопернику забить, вернуться в игру. Понятное дело, что болельщики погнали их, мы пропустили второй гол. Но вратарь во многих моментах подтащил нас. Хорошо, что выиграли в овертайме. Ребята молодцы, играли до конца. Взяли важные два очка. Команды изучают друг друга, поэтому не дают сопернику играть, как он хочет".Главный тренер ХК "Металлург" Константин Шафранов

Для нового рулевого "Металлурга" Шафранова, который только на днях возглавил команду, это вторая победа подряд.

24 октября его подопечные дома разгромили "Сибирь" из Новосибирска – 5:1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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