#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Спорт

Лидеру ПСЖ провели операцию после разрыва крестообразной связки

Футбол Операция Игроку, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:34 Фото: Instagram/psg
Грузинский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Хвича Кварацхелия был успешно прооперирован в одной из клиник Дохи (Катар) после недавней тяжелой травмы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба двукратных победителей Лиги чемпионов УЕФА, 25-летний футболист уже в ближайшие дни начнет курс реабилитации.

Медицинский штаб "парижан" пока воздерживается говорить о сроках восстановления грузинского нападающего.

По мнению независимых специалистов, восстановление Хвичи займет от семи до девяти месяцев, а некоторые пишут, что сезон для него фактически завершен.

Лидер парижского коллектива получил разрыв крестообразной связки в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны". Из-за этого повреждения игрока заменили во втором тайме.

Кварацхелия перешел в ПСЖ из итальянского "Наполи" в январе прошлого года. На днях он был номинирован на премию "Золотой мяч", где в итоге занял шестое место.

Между тем знаменитый португалец ФК "Актобе" Луиш Нани вскоре покинет Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Переход ПСЖ
09:51, 18 января 2025
Официально: лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ
Футбол Переход ПСЖ
17:01, 13 января 2025
Самый дорогостоящий грузинский игрок собирается надеть футболку ПСЖ
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; борется за грузинского нападающего
02:30, 12 января 2025
"Манчестер Юнайтед" борется за грузинского нападающего
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Сегодня
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Елена Рыбакина заплетает косу
12:17, Сегодня
В отличной форме: опубликовано новое видео с тренировки Елены Рыбакиной в Токио
Чемпионат мира по борьбе
12:07, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Ирина Кузнецова победила топовую монголку, но проиграла японке
Чемпионат мира по борьбе
12:00, Сегодня
Казахстанская борчиха Ирина Казюлина проиграла на четвёртом чемпионате мира в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: