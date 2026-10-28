Лидеру ПСЖ провели операцию после разрыва крестообразной связки
Как передает пресс-служба двукратных победителей Лиги чемпионов УЕФА, 25-летний футболист уже в ближайшие дни начнет курс реабилитации.
Медицинский штаб "парижан" пока воздерживается говорить о сроках восстановления грузинского нападающего.
По мнению независимых специалистов, восстановление Хвичи займет от семи до девяти месяцев, а некоторые пишут, что сезон для него фактически завершен.
Лидер парижского коллектива получил разрыв крестообразной связки в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны". Из-за этого повреждения игрока заменили во втором тайме.
Кварацхелия перешел в ПСЖ из итальянского "Наполи" в январе прошлого года. На днях он был номинирован на премию "Золотой мяч", где в итоге занял шестое место.
Между тем знаменитый португалец ФК "Актобе" Луиш Нани вскоре покинет Казахстан.