Лидеру ПСЖ провели операцию после разрыва крестообразной связки

Грузинский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Хвича Кварацхелия был успешно прооперирован в одной из клиник Дохи (Катар) после недавней тяжелой травмы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба двукратных победителей Лиги чемпионов УЕФА, 25-летний футболист уже в ближайшие дни начнет курс реабилитации.

Медицинский штаб "парижан" пока воздерживается говорить о сроках восстановления грузинского нападающего.

По мнению независимых специалистов, восстановление Хвичи займет от семи до девяти месяцев, а некоторые пишут, что сезон для него фактически завершен.

Лидер парижского коллектива получил разрыв крестообразной связки в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны". Из-за этого повреждения игрока заменили во втором тайме.

Кварацхелия перешел в ПСЖ из итальянского "Наполи" в январе прошлого года. На днях он был номинирован на премию "Золотой мяч", где в итоге занял шестое место.

Между тем знаменитый португалец ФК "Актобе" Луиш Нани вскоре покинет Казахстан.