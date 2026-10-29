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Спорт

Хет-трик и восемь голов: "Кайрат" вырвал победу в Лиге чемпионов

Футзал, &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 08:28 Фото: Instagram/afckairat
Алматинский "Кайрат" матчем с латвийским "Бейтаром" стартовал в основном раунде Лиги чемпионов. Встреча прошла в бельгийском Роздале на арене "Беллехейде", обслуживала ее судейская бригада во главе с испанцем Хуаном Галлардо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, Густаво Парадеда выставил следующий состав по футзалу: Жоао Пауло, Рашит, Иманбеков, Кайо Руис, Рафао – Томаселли, Гонсалвеш, Дарибай, Сейтнур, Герейханов, Валиуллин, Карпов, Токаев, Насименто да Коста.

На четвертой минуте показал себя Азат Валиуллин, закрепил успех Кайо Руис (7-я и 20-я), между голами он не забил пенальти. Во втором тайме Алмас Иманбеков (21-я) увеличил разрыв, а сократили Дмитрий Кузьмин (22-я и 26-я) и вратарь Максим Троицкий (23-я), затем Кайо Руис (34-я) оформил хет-трик — 5:3.

"Кайрат" досрочно вышел в 1/8 финала турнира, так как румынский "Юнайтед Галац" отказался от участия, а в плей-офф выходят три лучшие команды группы. В ночь с субботы на воскресенье алматинцы сыграют с бельгийским "Спортинг-Андерлехтом".

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе попал в новый скандал и попросил прощения у китайцев.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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