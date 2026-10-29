"Барыс" одержал первую победу после трех подряд поражений на выезде
Столичная дружина на выезде обыграла минское "Динамо" с минимальным счетом 1:0 в рамках игр чемпионата КХЛ.
Единственную и победную шайбу в составе гостей забросил форвард Семен Симонов с передач Джейка Масси и Мэйсона Морелли.
Первой звездой этой встречи был признан наш вратарь Андрей Шутов, отразивший все 28 бросков соперника. Он снова поднялся на первое место в списке лучших голкиперов Лиги с активом в 94,7 отраженных удара.
Таким образом, подопечные Михаила Кравца немного поправили свое положение в турнирной таблице Восточной конференции: набрав 23 очка, они занимают третье место.
Ранее "Барыс" располагался на второй позиции, но последние три выездные неудачи отбросили команду на пятую ступеньку.
Следующий матч казахстанский клуб снова проведет в гостях – 30 октября сыграет с китайским "Шанхай Дрэгонс" в Санкт-Петербурге.
А накануне порадовала своих болельщиков наша теннисистка Жибек Куламбаева, которая впервые в карьере сумела прорваться в рейтинг мировой топ-100 среди игроков парного разряда.