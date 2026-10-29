#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
Спорт

"Барыс" одержал первую победу после трех подряд поражений на выезде

Хоккей Победа Минск, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:48 Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" продолжает свою длинную выездную серию из девяти матчей. Накануне поздно вечером "астанчане" сыграли пятый поединок из этого путешествия, который обернулся удачей для них, сообщает Zakon.kz.

Столичная дружина на выезде обыграла минское "Динамо" с минимальным счетом 1:0 в рамках игр чемпионата КХЛ.

Единственную и победную шайбу в составе гостей забросил форвард Семен Симонов с передач Джейка Масси и Мэйсона Морелли.

Первой звездой этой встречи был признан наш вратарь Андрей Шутов, отразивший все 28 бросков соперника. Он снова поднялся на первое место в списке лучших голкиперов Лиги с активом в 94,7 отраженных удара.

Таким образом, подопечные Михаила Кравца немного поправили свое положение в турнирной таблице Восточной конференции: набрав 23 очка, они занимают третье место.

Ранее "Барыс" располагался на второй позиции, но последние три выездные неудачи отбросили команду на пятую ступеньку.

Следующий матч казахстанский клуб снова проведет в гостях – 30 октября сыграет с китайским "Шанхай Дрэгонс" в Санкт-Петербурге.

А накануне порадовала своих болельщиков наша теннисистка Жибек Куламбаева, которая впервые в карьере сумела прорваться в рейтинг мировой топ-100 среди игроков парного разряда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Барыс третий раз подряд проиграл в матче КХЛ
23:28, 11 ноября 2024
Третье подряд поражение потерпел "Барыс" в матче КХЛ
Барыс проиграл пятый подряд матч КХЛ
23:53, 02 марта 2026
Пятое подряд фиаско: "Барыс" тонет в серии поражений
спорт
21:23, 01 декабря 2024
Пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в выездном матче КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лейла Фернандес сжимает кулак на турнире в Нинбо
10:21, Сегодня
Определилась соперница победительницы пары Рыбакина – Путинцева в четвертьфинале Токио
Атака &quot;Барыса&quot;
10:07, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ после матча "Динамо" Минск - "Барыс"
Команда &quot;Тараз&quot; на общем фото перед матчем
09:45, Сегодня
"Тараз" опроверг сообщения о долгах клуба
Владимир Логвин
09:31, Сегодня
Обновился тренерский штаб юношеской сборной Казахстана по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: