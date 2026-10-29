"Барыс" одержал первую победу после трех подряд поражений на выезде

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" продолжает свою длинную выездную серию из девяти матчей. Накануне поздно вечером "астанчане" сыграли пятый поединок из этого путешествия, который обернулся удачей для них, сообщает Zakon.kz.

Столичная дружина на выезде обыграла минское "Динамо" с минимальным счетом 1:0 в рамках игр чемпионата КХЛ.

Единственную и победную шайбу в составе гостей забросил форвард Семен Симонов с передач Джейка Масси и Мэйсона Морелли.

Первой звездой этой встречи был признан наш вратарь Андрей Шутов, отразивший все 28 бросков соперника. Он снова поднялся на первое место в списке лучших голкиперов Лиги с активом в 94,7 отраженных удара.

Таким образом, подопечные Михаила Кравца немного поправили свое положение в турнирной таблице Восточной конференции: набрав 23 очка, они занимают третье место.

Ранее "Барыс" располагался на второй позиции, но последние три выездные неудачи отбросили команду на пятую ступеньку.

Следующий матч казахстанский клуб снова проведет в гостях – 30 октября сыграет с китайским "Шанхай Дрэгонс" в Санкт-Петербурге.

А накануне порадовала своих болельщиков наша теннисистка Жибек Куламбаева, которая впервые в карьере сумела прорваться в рейтинг мировой топ-100 среди игроков парного разряда.