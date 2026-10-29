Дешам может возглавить один из легендарных футбольных клубов мира
По сведениям La Stampa, 58-летний Дешам, оставшийся без работы после окончания ЧМ-2026, может получить очень интересное предложение в ближайшие дни.
Его часто критиковали во Франции, тем не менее он всегда пользовался превосходной репутацией за рубежом и на уровне клубов.
Следующим местом продолжения карьеры Дешама может стать Италия, так как он сейчас находится в списке главных кандидатов на роль будущего наставника "Ювентуса".
"Старая синьора" ныне показывает неудовлетворительные результаты, и Лучано Спаллетти, возглавляющий команду с октября 2025 года, скорее всего, уйдет с поста.
Надо отметить, что Дидье не будет случайным человеком в Турине. В качестве игрока он здесь провел пять лет своей карьеры и оставил о себе очень приятные воспоминания, выиграв Лигу чемпионов УЕФА в 1996 году, а также три титула Серии А.
А накануне наставник ФК "Бавария" Компани выписался из больницы с установленным диагнозом.