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Спорт

Игроки "Барыса" доминируют по ряду статистических показателей в КХЛ

Хоккей Игроки Статистика, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 17:16 Фото: hcbarys.kz
Сегодня в КХЛ стартует очередная игровая неделя, и эксперты перед ее началом публикуют имена лучших хоккеистов, которые возглавляют один из 20 статистических показателей Лиги на данный момент, сообщает Zakon.kz.

Что интересно, в пяти из этих всех 20 номинаций стоят фамилии представителей казахстанского клуба "Барыс".

Форвард "Барыса" Джастин Бейли сейчас является главным бомбардиром Лиги с активом в 22 очка. Он же не отдает пальму первенства в списке снайперов, забив 12 шайб в ворота соперников.

Голкипер столичного коллектива Андрей Шутов по-прежнему считается лидером рейтинга вратарей по отраженным броскам (94,4%).

В номинации снайперов-защитников на вершине стоит американский легионер "Барыса" – Джейк Масси (5 шайб).

Казахстанский нападающий Семён Симонов возглавляет статистический показатель – "плюс/минус", у него их 14.

Помимо вышеназванной пятерки игроков, еще ряд наших хоккеистов неоднократно входят в число призеров других номинаций. Это Чейз Эванс Прийски, Тайс Томпсон, Мэйсон Морелли, Логан Дэй и Гарретт Пилон

Сам же наставник "Барыс" Михаил Кравец по мнению экспертов, на начало этой недели в рейтинге тренеров КХЛ поднялся с 10-го места на 7-е.

В минувшие выходные казахстанская дружина на выезде переиграла китайских "Драконов".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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