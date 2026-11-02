Игроки "Барыса" доминируют по ряду статистических показателей в КХЛ
Что интересно, в пяти из этих всех 20 номинаций стоят фамилии представителей казахстанского клуба "Барыс".
Форвард "Барыса" Джастин Бейли сейчас является главным бомбардиром Лиги с активом в 22 очка. Он же не отдает пальму первенства в списке снайперов, забив 12 шайб в ворота соперников.
Голкипер столичного коллектива Андрей Шутов по-прежнему считается лидером рейтинга вратарей по отраженным броскам (94,4%).
В номинации снайперов-защитников на вершине стоит американский легионер "Барыса" – Джейк Масси (5 шайб).
Казахстанский нападающий Семён Симонов возглавляет статистический показатель – "плюс/минус", у него их 14.
Помимо вышеназванной пятерки игроков, еще ряд наших хоккеистов неоднократно входят в число призеров других номинаций. Это Чейз Эванс Прийски, Тайс Томпсон, Мэйсон Морелли, Логан Дэй и Гарретт Пилон
Сам же наставник "Барыс" Михаил Кравец по мнению экспертов, на начало этой недели в рейтинге тренеров КХЛ поднялся с 10-го места на 7-е.
В минувшие выходные казахстанская дружина на выезде переиграла китайских "Драконов".