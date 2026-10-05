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Спорт

Игрок "Барыса" впервые в карьере признан лучшим защитником КХЛ

Хоккеист Логан Дэй, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 04:40 Фото: hcbarys
Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки определила лауреатов четвертой недели чемпионата КХЛ сезона 2026/2027, сообщает Zakon.kz.

На прошедшей неделе состоялось 30 игр, в которых приняли участие 526 хоккеистов (40 вратарей, 176 защитников и 310 нападающих). Как сообщили 5 октября 2026 года в пресс-службе ХК "Барыс", средняя результативность составила 5,4 шайбы за игру.

Лучшим защитником впервые в карьере признан игрок "Барыса" Логан Дэй.

Он набрал 6 (0+6) очков с показателем полезности "+4". На его счету также четыре силовых приема, шесть блокированных бросков и один отбор шайбы.

По итогам 12 игр стартовавшего месяц назад чемпионата КХЛ, "Барыс" сейчас является самой забивной командой. Последние две победы "Барыса" позволили команде подняться на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференций КХЛ, набрав 14 очков.

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Камила Салкымбаева
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