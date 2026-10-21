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Спорт

Игрок "Барыса" третью неделю подряд возглавляет рейтинг КХЛ

Хоккеист Логан Дэй, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 02:22 Фото: khl
Логан Дэй третью неделю подряд лидирует в рейтинге игроков КХЛ сезона 2026/2027, на этот раз с показателем 4,61, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, об этом сообщили 21 октября 2026 года в пресс-службе КХЛ.

Для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб вычитывается из общего значения. Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель "плюс/минус" и среднее количество отборов, силовых приемов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются голы, забитые в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

Защитник "Барыса" Логан Дэй продолжает удерживать лидирующую позицию, его показатель – 4,61. Впервые в карьере он был признан лучшим защитником КХЛ 5 октября 2026 года.

Следом за ним идут Иоаннис Калдис ("Северсталь") и Даррен Диц ("Сибирь").

Рейтинг хоккеистов , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 02:22

Фото: khl

21 октября во Владивостоке в рамках игр регулярного чемпионата КХЛ казахстанский "Барыс" встретился с местным "Адмиралом", судьба матча решилась только в овертайме.

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Камила Салкымбаева
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