Дубль Батракова за три минуты сделал его главной звездой "Галатасарая"

Накануне российский хавбек турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Алексей Батраков забил в третьем матче подряд на уровне Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

21-летний футболист оформил дубль за три минуты в ворота немецкого "Штутгарта" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Эти два гола, забитые на 12-й и 15-й минутах, принесли домашнюю победу чемпиону Турции со счетом 2:0. Тем самым Батраков довел свою копилку взятий ворот за клуб из Стамбула до пяти, четыре из них – в Лиге чемпионов.

Ранее он отличился в игре против "Барселоны" и "Лилля". При этом Алексей забивает в третьем матче подряд в этом престижном турнире.

Подобная результативность россиянина не осталась без внимания УЕФА, которая назвала его лучшим игроком прошедшей встречи.

"Очень счастлив, благодарю партнеров по команде, тренера и его штаб, медицинский персонал, болельщиков и, самое главное, свою семью. Получить эту награду на домашнем стадионе очень значимо для меня. Люблю наших болельщиков, это просто невероятно". Алексей Батраков

Две недели назад гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую победу в нынешнем сезоне Лиге чемпионов УЕФА.

21-летний хавбек был куплен турками этим летом у московского "Локомотива" за рекордные 29 млн евро.

Таким образом, планы "львов" по набору очков во встрече со "Штутгартом" осуществились, команда Окана Бурука взлетела сразу на 18-е место турнирной таблицы ЛЧ.