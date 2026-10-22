Гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую победу в Лиге чемпионов

Поздно вечером 21 октября турецкий футбольный клуб "Галатасарай" одержал первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на выезде французский "Лилль" со счетом 4:2 в рамках игр третьего тура общего этапа, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных героев поединка, который прошел на арене "Пьер-Моруа", стал звездный российский новичок клуба из Стамбула Алексей Батраков. Он забивает уже во втором матче подряд на уровне Лиги чемпионов.

После гола в ворота "Барселоны" на прошлой неделе полузащитник отличился вчера во Франции. Помимо Алексея, у гостей забитыми мячами отметились Юнус Акгюн, Лукас Торрейра и Виктор Осимхен. В составе хозяев поля дубль на свой счет записал Сориба Диауне.

Таким образом, "Галатасарай" одержал первую победу за три матча общего этапа Лиги чемпионов и набрал три очка, что позволило ему подняться на 24-е место в турнирной таблице.

В четвертом туре Лиги чемпионов команда Окана Бурука 3 ноября примет на своей арене немецкий "Штутгарт".

14 октября "львы" дома были разгромлены каталонской "блауграной" со счетом 1:4.