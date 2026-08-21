ФК "Локомотив" продал Батракова за рекордные 29 млн евро "Галатасараю"

Минувшей ночью наконец-то завершилась официальная сделка по переходу талантливого российского полузащитника Алексея Батракова из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай", сообщает Zakon.kz.

"Железнодорожники" объявили о трансфере 21-летнего хавбека сборной России за рекордную для клуба сумму в 25 миллионов евро, которая будет перечислена в течение двух лет. Плюс имеются бонусы в размере 4 млн евро.

Сам же Батраков в Турции будет получать зарплату в размере больше 4 млн евро за сезон, включая бонусы.

При этом в его контракте есть пункт для отступных, что составляет 55 млн евро.

Также в договоре россиянина прописано, что 15% от любой прибыли в следующей продаже игрока будут перечислены "Локомотиву". С самим же футболистом подписан пятилетний контракт.

"У меня была мечта играть в Европе, играть в Лиге чемпионов, и я буду стараться делать все, чтобы команда выиграла много трофеев вместе со мной. Цели – помочь команде завоевать трофеи и продвинуться как можно выше в Лиге чемпионов. Очень приятно, что они переживают, поддерживают меня, но мне предстоит показать все на поле". Алексей Батраков

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Алексей сыграл четыре матча, где забил один гол и отдал один результативный ассист.

Трансфер Батракова стал вторым среди самых дорогих переходов российских футболистов в истории. Рекорд принадлежит Александру Головину, который в 2018 году перешел из ЦСКА в "Монако" (Франция) за 30 млн евро.

Между тем вчера в Уфе завершился ежегодный хоккейный турнир – Кубок Башкортостана, где "Барыс" занял последнее четвертое место.

В заключительный день соревнований казахстанский коллектив с трудом переиграл "Ладу" из Тольятти.