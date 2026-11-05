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Спорт

"Фенербахче" ликует сенсационной победе над "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

Футбол Победа Ливерпуль , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 09:42 Фото: Instagram/fenerbahce
Минувшей ночью прошли заключительные матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых знаменитый английский "Ливерпуль", два раза ведя в счете, неожиданно уступил в гостях турецкому "Фенербахче" со счетом 2:3, сообщает Zakon.kz.

Заполненная до отказа арена "Шюкрю Сараджоглу" стала свидетелем одного из лучших матчей в исполнении футболистов "Фенербахче", которые одержали первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА на глазах своих болельщиков.

"Желтые канарейки" одолели не просто рядовой клуб, а одного из грандов АПЛ и мирового футбола, и сделали это волевым характером, дважды уступая "мерсисайдцам" по ходу игры.

Счет в этом поединке на 25-й минуте открыл английский хавбек гостей – Трей Ньони. Спустя мгновение Мэйсон Гринвуд со штрафного восстановил равновесие.

После перерыва "Ливерпуль" снова вырвался вперед, отличился Александер Исак. Хозяева поля снова быстро сравняли результат усилиями Арчи Брауна.

А на 79-й минуте Ведат Мурики вырвал для турецкого коллектива столь важную победу – 3:2.

Таким образом, представители турецкого футбола второй день подряд празднуют успех на уровне Лиги чемпионов УЕФА.

Днем ранее фанаты Стамбула "гуляли" после дубля игрока "Галатасарая" Алексея Батракова в ворота "Штутгарта".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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