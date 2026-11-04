#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.26
506.7
5.58
Спорт

"Бавария" обыграла "Атлетико" и довела беспроигрышную серию до 15 матчей

Футбол Победа Атлетико, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 13:52 Фото: Instagram/fcbayern
В ночь на 4 ноября немецкая "Бавария" на выезде победила мадридский "Атлетико" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Счет в центральном поединке тура был открыт только во втором тайме, когда на 54-й минуте отличился 18-летний полузащитник гостей Леннарт Карл.

За шесть минут до финального свистка преимущество "мюнхенцев" удвоил Конрад Лаймер.

В итоге "Бавария" одержала вторую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и, набрав восемь очков, поднялась на восьмое место в общей таблице турнира.

Также стоит отметить, что мюнхенский коллектив один из единственных, который не потерпел ни единого поражения с начала нового сезона: 10 побед и пять ничьих

Еще надо заметить, что чемпион Бундеслиги последние несколько удачных игр провел без своего главного тренера – Венсана Компани, находящегося сейчас на реабилитации.

Бельгиец на прошлой неделе выписался из больницы, где ему установили окончательный диагноз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Шансы ПСЖ
17:17, 04 ноября 2025
Сможет ли ПСЖ остановить победное шествие "Баварии" из 15 матчей
Футбол Лидер Бундеслиги
16:41, 15 января 2026
"Бавария" победила "Кельн" и довела беспроигрышную серию до 17 матчей
Футбол Победа Барселоны
09:48, 09 апреля 2026
"Атлетико" обыграл на выезде "Барселону" в матче Лиги чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе
13:34, Сегодня
Жамиля Бакбергенова не выиграла медаль на ЧМ, но поднялась на второе место в рейтинге UWW
&quot;Актобе&quot; и &quot;Ордабасы&quot; заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
13:22, Сегодня
"Актобе" и "Ордабасы" заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
Чемпионат мира по борьбе
13:04, Сегодня
Мировой рейтинг борцов - "вольников" в 97 кг: Ризабек Айтмухан опустился на одну строчку
Бек Нурмаганбет
12:55, Сегодня
"Такие награды не дают просто так": Нурмаганбет сделал первое заявление о "нокауте года"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: