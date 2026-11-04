"Бавария" обыграла "Атлетико" и довела беспроигрышную серию до 15 матчей

В ночь на 4 ноября немецкая "Бавария" на выезде победила мадридский "Атлетико" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Счет в центральном поединке тура был открыт только во втором тайме, когда на 54-й минуте отличился 18-летний полузащитник гостей Леннарт Карл.

За шесть минут до финального свистка преимущество "мюнхенцев" удвоил Конрад Лаймер.

В итоге "Бавария" одержала вторую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и, набрав восемь очков, поднялась на восьмое место в общей таблице турнира.

Также стоит отметить, что мюнхенский коллектив один из единственных, который не потерпел ни единого поражения с начала нового сезона: 10 побед и пять ничьих

Еще надо заметить, что чемпион Бундеслиги последние несколько удачных игр провел без своего главного тренера – Венсана Компани, находящегося сейчас на реабилитации.

Бельгиец на прошлой неделе выписался из больницы, где ему установили окончательный диагноз.