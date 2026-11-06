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Спорт

Временный рулевой "Кайрата" оценил сенсацию против "Аталанты"

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:59 Фото: telegram/fc_kairat
Минувшей ночью казахстанский футбольный клуб "Кайрат" в рамках игр третьего тура общего этапа Лиги конференций УЕФА на выезде сыграл вничью со знаменитой итальянской "Аталантой" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Серебряный призер КПЛ-2026 даже мог увезти победу у обладателя Лиги Евролы-2026, но гости не смогли удержать минимальный счет 0:1 и пропустили в конце встречи.

Никто до начала этого матча не верил в подобный результат, тем более против одного из топовых клубов Италии, стоимость игроков которого составляет почти 450 млн евро. Для сравнения: трансферный ценник "Кайрата" равен 9,2 млн евро.

Также нельзя не отметить, что алматинцы приехали в Италию без главного тренера, который недавно подал в отставку, а его место временно занимает Жора Арутюнян.

"Эмоции переполняют, хочется поблагодарить всех футболистов, это их победа. Зашли в раздевалку, поблагодарили каждого. Сказали: если они так же будут играть оставшиеся игры, то победы придут. В целом неплохо получилось. И это не то что мы всегда теперь так будем играть. В других матчах, возможно, по-другому будем играть. Все зависит, опять же, от соперника и от расположения соперника, чтобы облегчить задачу нашим футболистам и против мяча, и на мяче".Исполняющий обязанности главного тренер ФК "Кайрат" Жора Арутюнян

Очко, добытое в гостях, тем более против такой именитой команды, открыло "желто-черным" неплохие перспективы выхода в плей-офф Лиги конференций УЕФА даже из стыковых поединков.

"В конце нам немножко свежести не хватило, много оборонялись, тяжело вылетали в атаку, много сил потратили. Все выложились на 100%, думаю, если бы до игры нам кто-то сказал, что сыграем вничью, все были бы рады. Но то, как складывался матч, мы побеждали, и этот обидный стандарт. В целом то, как выложились сегодня ребята, это все закономерно".Жора Арутюнян

Чтобы подняться еще выше по текущей турнирной таблице Лиги конференций, "Кайрату" в оставшихся трех матчах общего этапа необходимо набрать очки, тем более две игры пройдут в Алматы.

"Если мы сыграли вничью с "Аталантой", нам в других играх будет не легче. Следующий соперник – чемпион Швеции, "Крайова", тоже очень крепкая команда. Ну а "Твенте" – это само собой. Ни с кем просто не будет. Только если мы будем каждую игру играть так, как сегодня, и если мы будем тренироваться так, как сегодня играли, сражаться друг за друга, тогда у нас есть будущее. Я это сказал ребятам в раздевалке".Жора Арутюнян

Для Арутюняна это был второй матч во главе "Кайрата" и оба закончились одинаковой ничьей – 1:1. На прошлой неделе алматинская дружина не смогла одолеть дома "Алтай" (Усть-Каменогорск) в рамках 30-го тура КПЛ-2026.

На данный час "Кайрат" занимает 27-е место в общей таблице Лиги конференций УЕФА с активом в два очка.

Четвертый тур третьего по значимости клубного турнира Европы пройдет 26 ноября. В тот день команда Арутюняна примет в Алматы шведский "Мьелбю".

Тем временем мадридский "Реал" днем ранее вырвал победу у греческого АЕКа и стал одним из лидеров таблицы Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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