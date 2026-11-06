Клуб из второй лиги чемпионата Португалии творит историю в Лиге Европы
Действующий обладатель Кубка Португалии, который сенсационно завоевал этот титул в 2026 году, обыграв легендарный "Спортинг", сейчас уже пишет свою историю во втором по значимости клубном турнире Европы.
Ночью коллектив из второго дивизиона Португалии дома обыграл клуб "Арарат-Армения" со счетом 3:2.
Также необходимо подчеркнуть, что "Торреенсе" проигрывал 1:2 после 90 минут матча, но вырвал победу в добавленное арбитром время благодаря голам Хави Васкеса и Мусы Драммеха.
Это уже вторая победа команды из города Торриш-Вендраш в данном турнире. Ранее португальцы были сильнее норвежского "Лиллестрема" (2:1).
Таким образом, "Торреенсе" набрал шесть очков и расположился на 19-м месте турнирной таблицы Лиги Европы. Это дает клубу право на участие в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.
В оставшихся матчах общего этапа португальский коллектив встретится с "Селтиком", "Реал Сосьедадом", "Лехом" и "Олимпиакосом".
Между тем на этой наделе мюнхенская "Бавария" обыграла "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА и довела беспроигрышную серию до 15 матчей в новом сезоне.