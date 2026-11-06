Клуб из второй лиги чемпионата Португалии творит историю в Лиге Европы

Минувшей ночью в Лиге Европы УЕФА завершились матчи четвертого тура общего этапа, где вторую сенсационную победу одержал скромный португальский клуб "Торреенсе", одновременно являющийся участником второй лиги футбольного чемпионата Португалии, сообщает Zakon.kz.

Действующий обладатель Кубка Португалии, который сенсационно завоевал этот титул в 2026 году, обыграв легендарный "Спортинг", сейчас уже пишет свою историю во втором по значимости клубном турнире Европы.

Ночью коллектив из второго дивизиона Португалии дома обыграл клуб "Арарат-Армения" со счетом 3:2.

Также необходимо подчеркнуть, что "Торреенсе" проигрывал 1:2 после 90 минут матча, но вырвал победу в добавленное арбитром время благодаря голам Хави Васкеса и Мусы Драммеха.

Это уже вторая победа команды из города Торриш-Вендраш в данном турнире. Ранее португальцы были сильнее норвежского "Лиллестрема" (2:1).

Таким образом, "Торреенсе" набрал шесть очков и расположился на 19-м месте турнирной таблицы Лиги Европы. Это дает клубу право на участие в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

В оставшихся матчах общего этапа португальский коллектив встретится с "Селтиком", "Реал Сосьедадом", "Лехом" и "Олимпиакосом".

Между тем на этой наделе мюнхенская "Бавария" обыграла "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА и довела беспроигрышную серию до 15 матчей в новом сезоне.