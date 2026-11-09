Гол Салаха принес победу "Трабзонспору" и второе место в чемпионате Турции
У "бордово-синих" лучшим в этой гостевой встрече признан Мохамед Салах, который записал в свой актив победный гол на 34-й минуте.
Сам же матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из "Трабзонспора", автором первого гола стал Вагнер Пина.
Благодаря этому результату команда Томаса Райса вырывается на второе место таблицы турецкого чемпионата, набрав 25 очков после 11 туров. А лидер "черноморских штормов" Салах занимает третью позицию в списке лучших бомбардиров сезона, накопив 12 (9+3) очков.
Тем временем центральный матч 11-го тура турецкой Суперлиги состоялся в Стамбуле, где действующий чемпион страны "Галатасарай" принимал "Амед", который шел на второй позиции таблицы.
В случае победы гостей они поднимались на вершину рейтинга, но гранд турецкого футбола не дал усомниться в своих способностях и с трудом обыграл амбициозного соперника – 4:3.
Один из голов у хозяев поля забил россиянин Алексей Батраков, который ныне пользуется бешеной популярностью в Турции.
На прошлой неделе он своим дублем принес победу "Галатасараю" в Лиге чемпионов УЕФА.