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Спорт

Гол Салаха принес победу "Трабзонспору" и второе место в чемпионате Турции

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:43 Фото: Instagram/Trabzonspor
Минувшей ночью в турецкой Суперлиге по футболу завершились все матчи 11-го тура, в заключительном поединке которого "Транбзонспор" на выезде переиграл "Аланьяспор" со счетом 2:0 и поднялся на второе место турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

У "бордово-синих" лучшим в этой гостевой встрече признан Мохамед Салах, который записал в свой актив победный гол на 34-й минуте.

Сам же матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из "Трабзонспора", автором первого гола стал Вагнер Пина.

Благодаря этому результату команда Томаса Райса вырывается на второе место таблицы турецкого чемпионата, набрав 25 очков после 11 туров. А лидер "черноморских штормов" Салах занимает третью позицию в списке лучших бомбардиров сезона, накопив 12 (9+3) очков.

Тем временем центральный матч 11-го тура турецкой Суперлиги состоялся в Стамбуле, где действующий чемпион страны "Галатасарай" принимал "Амед", который шел на второй позиции таблицы.

В случае победы гостей они поднимались на вершину рейтинга, но гранд турецкого футбола не дал усомниться в своих способностях и с трудом обыграл амбициозного соперника – 4:3.

Один из голов у хозяев поля забил россиянин Алексей Батраков, который ныне пользуется бешеной популярностью в Турции.

На прошлой неделе он своим дублем принес победу "Галатасараю" в Лиге чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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