"Кто выиграет?": WBO обратилась к фанатам перед боем Жанибека Алимханулы
О предстоящем поединке, который пройдет в датском городе Хорсенс, спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Для известного казахстанца, выступающего под прозвищем "Казахский стиль", этот бой станет дебютным в новой весовой категории до 76,2 кг.
Всемирная боксерская организация уже подогрела интерес к предстоящей встрече, опубликовав в соцсетях официальную афишу.
"Кто выиграет эту битву?" – задалась вопросом пресс-служба WBO, заинтриговав фанатов бокса по всему миру.
Ранее президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом, дав оценку решению IBF о лишении Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира.
Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.
Уже 3 декабря его поймали на употреблении мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.