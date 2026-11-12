#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
443.62
492.24
5.36
Спорт

"Кто выиграет?": WBO обратилась к фанатам перед боем Жанибека Алимханулы

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 01:10 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вернется на ринг после дисквалификации 23 января 2027 года. Его соперником в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе станет датчанин Якоб Банк, сообщает Zakon.kz.

О предстоящем поединке, который пройдет в датском городе Хорсенс, спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Для известного казахстанца, выступающего под прозвищем "Казахский стиль", этот бой станет дебютным в новой весовой категории до 76,2 кг.

Всемирная боксерская организация уже подогрела интерес к предстоящей встрече, опубликовав в соцсетях официальную афишу.

"Кто выиграет эту битву?" – задалась вопросом пресс-служба WBO, заинтриговав фанатов бокса по всему миру.

Ранее президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом, дав оценку решению IBF о лишении Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира.

Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали на употреблении мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Боксер Жанибек Алимханулы
07:34, 08 октября 2026
Алимханулы проведет бой за титул WBO в декабре: стали известны подробности
Казахстанскийй боец
06:21, 09 сентября 2025
Жанибек Алимханулы поделился планами на ближайший бой
Непобежденный казахстанский боксер
02:59, 16 января 2025
Жанибек Алимханулы заинтриговал фанатов своим следующим боем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко проиграл в четвертьфинале турнира в Стокгольме
02:03, 13 ноября 2026
Видеообзор поражения Александра Шевченко в четвертьфинале турнира в Стокгольме
Олег Браташ на пресс-конференции после матча с &quot;Барысом&quot;
01:36, 13 ноября 2026
Главный тренер "Адмирала" Браташ высказался после гостевого поражения от "Барыса"
Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
01:10, 13 ноября 2026
Стали известны результаты жеребьёвки Итогового турнира ATP-2026
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
00:44, 13 ноября 2026
Главный тренер "Барыса" Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: