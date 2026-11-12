"Кто выиграет?": WBO обратилась к фанатам перед боем Жанибека Алимханулы

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вернется на ринг после дисквалификации 23 января 2027 года. Его соперником в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе станет датчанин Якоб Банк, сообщает Zakon.kz.

О предстоящем поединке, который пройдет в датском городе Хорсенс, спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Для известного казахстанца, выступающего под прозвищем "Казахский стиль", этот бой станет дебютным в новой весовой категории до 76,2 кг.

Всемирная боксерская организация уже подогрела интерес к предстоящей встрече, опубликовав в соцсетях официальную афишу.

"Кто выиграет эту битву?" – задалась вопросом пресс-служба WBO, заинтриговав фанатов бокса по всему миру.

Ранее президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом, дав оценку решению IBF о лишении Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира.

Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали на употреблении мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.