#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Спорт

Сборная Аргентины разгромила команду Бенина в прощальном матче Месси

Футбол Прощальный Матч, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:05 Фото: Instagram/afaseleccion
В ночь на 7 октября легендарный футболист Лионель Месси со своими коллегами по сборной Аргентины крупно обыграли представителей Бенина в товарищеском матче со счетом 3:0. Для форварда "Интер Майами" это была прощальная игра в форме главной команды страны, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на легендарной арене "Монументаль" в Буэнос-Айресе, куда пришли 85 000 зрителей, чтобы попрощаться со своим кумиром.

Хозяева открыли счет на 48-й минуте, когда отличился защитник Николас Отаменди после подачи углового в исполнении Месси.

Спустя немного времени "бело-голубые" удвоили преимущество, гол забил Николас Пас, ассистентом здесь также стал Лионель.

И под конец матча 39-летний форвард отличился сам, удачно реализовав пенальти – 3:0.

Этот матч стал самым последним для Лионеля Месси в футболке национальной сборной, о котором он объявил немного ранее.

"Эмоции невероятные, спасибо всем, первый человек, о котором я сейчас думаю, это мой отец. Я хотел бы быть здесь со сборной Аргентины навсегда, до конца своей жизни, но пришло время уходить. После ЧМ-2026 настало время попрощаться. Представлять Аргентину – это самое лучшее. Мне не остается ничего, кроме как поблагодарить эту футболку, я отдал все за Аргентину. Никогда не сдавался ради этой футболки. Всегда боролся, шел вперед и выкладывался по максимуму. 20 лет отдал лучшее за Аргентину". Лионель Месси

В майке аргентинской дружины нападающий завоевал "золото" ЧМ-2022 и "серебро" мундиаля 2026 года. Месси сыграл 208 матчей за сборную, где забил 126 голов и отдал 69 результативных передач.

Между тем два гранда мирового тенниса по-разному подошли к концу текущего сезона. Лидер АТР-Тура Янник Синнер не примет участие ни в одном турнире до конца 2026 года, а Карлос Алькарас свое возвращение в Тур после травмы отметил победой на соревнованиях в Токио.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Прощальный Матч
16:11, 22 сентября 2026
Месси показал футболку прощального матча за сборную Аргентины
Футбол Завершение Карьеры
17:35, 05 октября 2026
Месси прилетел в Аргентину на прощальный матч за сборную
Футбол Разгром Боливия
11:27, 01 октября 2026
Аргентина без Месси выиграла первый матч после финала ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айдос Тастаев
10:52, Сегодня
Казахстанский боксёр Айдос Тастаев победил брутальным нокаутом в Индии
Никита Михайлис
10:35, Сегодня
КХЛ отметила Никиту Михайлиса перед матчем "Металлург" - "Адмирал"
Форвард &quot;Окжетпеса&quot; Оралхан Омиртаев с врачами на койке
10:18, Сегодня
Форвард "Окжетпеса" Оралхан Омиртаев прооперирован в Германии
Лидер &quot;Астаны&quot; Иван Башич пропустит матч &quot;Астаны&quot; с &quot;Тобылом&quot; из-за дисквалификации
10:02, Сегодня
Лидер "Астаны" Иван Башич пропустит матч "Астаны" с "Тобылом" из-за дисквалификации
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: