Сборная Аргентины разгромила команду Бенина в прощальном матче Месси

В ночь на 7 октября легендарный футболист Лионель Месси со своими коллегами по сборной Аргентины крупно обыграли представителей Бенина в товарищеском матче со счетом 3:0. Для форварда "Интер Майами" это была прощальная игра в форме главной команды страны, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на легендарной арене "Монументаль" в Буэнос-Айресе, куда пришли 85 000 зрителей, чтобы попрощаться со своим кумиром.

Хозяева открыли счет на 48-й минуте, когда отличился защитник Николас Отаменди после подачи углового в исполнении Месси.

Спустя немного времени "бело-голубые" удвоили преимущество, гол забил Николас Пас, ассистентом здесь также стал Лионель.

И под конец матча 39-летний форвард отличился сам, удачно реализовав пенальти – 3:0.

Этот матч стал самым последним для Лионеля Месси в футболке национальной сборной, о котором он объявил немного ранее.

"Эмоции невероятные, спасибо всем, первый человек, о котором я сейчас думаю, это мой отец. Я хотел бы быть здесь со сборной Аргентины навсегда, до конца своей жизни, но пришло время уходить. После ЧМ-2026 настало время попрощаться. Представлять Аргентину – это самое лучшее. Мне не остается ничего, кроме как поблагодарить эту футболку, я отдал все за Аргентину. Никогда не сдавался ради этой футболки. Всегда боролся, шел вперед и выкладывался по максимуму. 20 лет отдал лучшее за Аргентину". Лионель Месси

В майке аргентинской дружины нападающий завоевал "золото" ЧМ-2022 и "серебро" мундиаля 2026 года. Месси сыграл 208 матчей за сборную, где забил 126 голов и отдал 69 результативных передач.

Между тем два гранда мирового тенниса по-разному подошли к концу текущего сезона. Лидер АТР-Тура Янник Синнер не примет участие ни в одном турнире до конца 2026 года, а Карлос Алькарас свое возвращение в Тур после травмы отметил победой на соревнованиях в Токио.